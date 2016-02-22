GAZİMAĞUSA KIZ İZCİ ÖRGÜTÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİ

Gazimağusa Kız İzci Örgütü, 22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü’nü bir dizi etkinlikle kutladı.

Gazimağusa Kız İzci Örgütünden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda düzenlenen kermes ile başlayan Dünya İzci Düşünce Günü etkinlikleri, bugün Gazimağusa Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle sürdü.

Etkinliğe, Gazimağusa merkez ve civar köy ilkokullarından 300’e yakın izci ile 30’a yakın izci lideri katıldı. Etkinlikte danslar ve skeçler yapıldı, şarkılar söylendi.

Etkinlikte ayrıca Gazimağusa Kız İzci Örgütü izcilerinin yıl boyunca yaptıkları fotoğrafçılık çalışmalarının ürünü olan fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.

Sergi “İzcilerin Gözünden, Gönlünden Mağusa” sloganıyla açıldı. İzciler sergide hem Mağusa’yı fotoğraflarında görsel olarak sundu, hem de gönüllerinin gözüyle Mağusa için yazdıkları şiirleri okudu.

Gazimağusa Kız İzci Örgütü etkinlikleri 27 Şubat tarihinde İskele’de gerçekleştirilecek “Düşünce Günü Dayanışma Yemeği” ile tamamlanacak.

Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır, bu özel günlerin; kardeşliği, dostluğu, sevgiyi, saygıyı, hoşgörü ve paylaşmayı çoğaltan fırsatlar olduğunu belirterek, yüreğinde izcilik ateşi olan herkesin izci düşünce gününü kutladı.