

KIBRIS TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ, MESAJ YAYIMLADI



Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, atık suların dönüşümü, yer altı sularının denetimli kontrolü, yağmur sularının değerlendirilmesi için ülkede çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Süay Sevinç, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, su konusunda yapılacak düzenlemelerin gelecek nesillere yaşamın kaynağı olan suyun sürdürülebilir bir şekilde kullanımını miras bırakmasını sağlayacağını vurguladı.

Dünyada birçok ülkenin, küresel ısınma nedeniyle çölleşme riski ile karşı karşıya bulunduğuna işaret edilen mesajda, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir sistem yaratmak için birçok gelişmiş ülkede çalışmalar yapıldığına dikkat çekildi.

Gelişmiş ülkelerde, atık suların dönüşümü, yer altı sularının denetimli kontrolü, yağmur sularının değerlendirilmesi gibi birçok alanda aktif olarak çalışıldığına dikkat çekilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Suyun önemi ve kullanımının her zaman üzerinde durduğumuz gibi eğitim ile küçük yaşlardan başlayarak öğretilmesini savunmaktayız. Bilinçli ve farkında olan bir toplum yetiştirmek devletin temel görevleri arasında yer almaktadır. Bunun yanında yetişmiş her bireyin de öğrendiklerini gelecek nesle aktarması ülkesine olan borcudur.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak toplum sağlığını ilgilendiren temel konulardan biri olan suyun sadece senede bir gün değil, 365 gün gündemimizde olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşmaktayız.”