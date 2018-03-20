22 MART DÜNYA SU GÜNÜ… TARIM BAKANLIĞI İLE KTMMOB ORTAK ETKİNLİK DÜZENLİYOR

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GÜN DOLAYISIYLA ORTAK ETKİNLİK DÜZENLİYOR



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 22 Mart “Dünya Su Günü” nedeniyle ortak etkinlik düzenliyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bireylerin yaşamını sürdürebilmesi için temel gereksinimlerden biri olması yanında, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesi için de hayati öneme sahip olan suyun, dünya nüfusunun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim rejimlerindeki değişiklikler, yeraltı kaynaklarının kirlenmesi gibi nedenlere bağlı olarak her geçen gün dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayamayacak düzeye gerilediği kaydedildi.



22 Mart Dünya Su Günü’nün bu yılki teması “Su İçin Doğal Çözümler” olarak belirlendi.



Bu çerçevede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bu yıl ülke tarımının önemini göz önünde bulundurarak, tarımsal su kullanımını gündeme alıp sorgulamayı hedefledi.



KTMMOB konferans salonunda 22 Mart Perşembe saat 09.30’da başlayacak “Dünya Su Günü” seminerinde, genel su sorunlarının yanı sıra tarımda kullanılan sular, tarım için potansiyel su kaynakları ele alınıp tartışılacak.



Dünyada giderek artan temiz su sorununa dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan ederek, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılmasını sağlamaya yönelik bir teşvik oluşturmayı amaçlamıştı.