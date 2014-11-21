22 Kasım 2014 Cumartesi Gündemi

Başbakan Yardımcılığı ve CTP Genel Başkanlığı da yapan siyaset adamı, emekli öğretmen Özker Özgür, 9. ölüm yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anılacak. Anma törenine Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da katılacak (09.30)

Ulusal Birlik Partisi eski genel sekreterlerinden, eski bakan ve milletvekili Salih Miroğlu, ölümünün 9. yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anılacak. Anma törenine Siber ve Yorgancıoğlu da katılacak. (10.00)

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ile vardığı mutabakat çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Hala Sultan Tekkesi’ne toplu ziyaret gerçekleştirilecek (10.00)

Pamuk Şekerim Kreş ve Anaokulu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Lokmacı meydanında Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına kermes düzenleyecek. Kermese Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da katılacak. (10.00)

Yiğitler Köyü Güzelleştirme - Kalkındırma Derneği köyde “Geçmişten Günümüze” adlı etkinlik düzenleyecek.(11.00)

Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber, CTP heyetiyle birlikte Arasta’ya yürüyüş gerçekleştirecek (11.00)

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