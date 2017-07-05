22. İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali Gala Gecesi Yapıldı

EN İYİ PERFORMANS ARJANTİN’DEN…

49. Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’nde gala heyecanı yaşandı.

Toplam 12 dalda ödülün verildiği gecenin birincisi ise, KKTC’ye ilk kez gelen Arjantin oldu. Arjantin, birincilik ödülünün yanı sıra “En iyi performans” ödülünün de sahibi oldu.

22 YILLIK GELENEK..

Organizatörlüğünü Kuzey Kıbrıs Halk Dansları Federasyonu Başkanı aynı zamanda İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa’nın yaptığı gecede, KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, İspanya, Şili, Rusya, Azerbaycan ve Makedonya’dan gelen ekipler gösteriler sundu.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, gala gecesi, büyük beğeni toplarken, misafir olarak katılan Erenköy Lisesi Dans Grubu’nun sergilediği gösteri de beğenildi. Gecede sırasıyla İspanya, Azerbaycan, Türkiye, Makedonya, Şili, Rusya ve Arjantin ekipleri sahne aldı.

ARJANTİN’E 2 ÖDÜL BİRDEN

Tanju Hastunç, Adem Öksüzoğlu, Sibel Sezer, Salahi Döşemeci, Savaş Tuğsavul, Candan Doğu ve Meclis Üyesi Ozan Türelleri’in jüri koltuğuna oturduğu gecede ödüller de sahiplerini buldu.

Gösterileri ve sahne performanslarıyla en iyi performans ödülüne layık görülen Arjantin, gala gecesinin de birincisi olmayı başardı.

Ödülünü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun elinden alan Arjantin’i takip eden ülkeler ise Makedonya ve İspanya oldu. İskele özel ödülü de Azerbaycan’ın oldu.

Diğer dallarda ödül alan ülkelerse şöyle:

En İyi Kadın Dansçı – Rusya (Olga Starodubova)

En İyi Erkek Dansçı – Azerbaycan (Novroz Mamadli)

Jüri Özel Ödülü – Türkiye

İskele Özel Ödülü – Azerbaycan

Otantik Grup Ödülü – İspanya

Halk Ödülü – Şili

Festival Ödülü – Rusya

Koreografi Ödülü – Makedonya

En İyi Performans Ödülü – Arjantin