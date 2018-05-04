22. Güzelyurt Kültür Sanat Festivali…

KONUK HALK DANSLARI EKİPLERİ GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRÜ ÇOLAKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD)’ın düzenlediği 22. Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali’ne katılan halk dansları ekipleri, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu’nu ziyaret etti.



GÜSAD Başkanı Ayhan Bıçaklı öncülüğünde Türkiye, Macaristan ve Kırgızistan’dan gelen misafir ekip temsilcileri Çolakoğlu ile görüştü.



Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Bıçaklı, 22.’sini düzenledikleri Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali hakkında bilgi vererek, organizasyonun 28 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiğini kaydetti.



Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneklerin böylesi uluslararası organizasyonlar yapabiliyor olmalarının mutluluk verici olduğunu kaydetti.



Ülke tanıtımı açısından da söz konusu organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten Çolakoğlu, böylesi organizasyonlara her zaman ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

