banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94883
ALTIN
237.109
DOLAR
6.1307
STERLİN
8.0356
EURO
7.0588
Lokmacı Kapısında Uyuşturucudan Bir Tutuklama
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Dikkatsizliği ölümüne neden oldu
DİKKATSİZLİĞİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Trafik bir can daha aldı
ÖLÜMLÜ KAZA
banner282

22 Eğitmen Hemşire Sertifikalarını Aldı

BESİM: “SAĞLIKTA BAŞARININ SIRRI KORUMAKTIR”

22 Eğitmen Hemşire Sertifikalarını Aldı

BESİM: “SAĞLIKTA BAŞARININ SIRRI KORUMAKTIR”

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:02
22 Eğitmen Hemşire Sertifikalarını Aldı

BESİM: “SAĞLIKTA BAŞARININ SIRRI KORUMAKTIR”

Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hizmet veren eğitmen hemşireler sertifikalarını aldı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen hemşireler için eğitmen programına katılan ve eğitimi başarıyla tamamlayan 22 hemşireye, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sertifika törenine Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Bakanlık Müdürü Ceyhun Birinci de katıldı. 

BAHÇECİ: “GURUR DUYDUK”

Uzman Hemşire Mine Bahçeci, törende yaptığı konuşmada, programın hemşirelerin alanlarında verdikleri hizmette daha etkin ve verimli olabilmeleri için hazırlandığını söyledi. 

Bahçeci, program çerçevesinde katılımcı hemşirelerin yerinde ve kaliteli sağlık hizmeti verebilmeleri adına eğitici yönlerinin güçlendirildiğini kaydetti. Bahçeci, “Her grup için 45 saatlik eğitimler verildi. Yoğun bir eğitim ve teorik bilgi verilmesi sonrasında, yazılı sınava giren hemşirelerimiz, poster de sundular ve belli bir yeterliliğe ulaşarak sertifika almaya hak kazandılar. Hepsi için ayrı ayrı gurur duyuyoruz” dedi. 

ÇOBAN: “MESLEĞİN İLERİYE TAŞINMASI ADINA ÇOK ÖNEMLİ”

Emekli Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı İsmet Çoban da yaptığı konuşmada, dünyadaki sağlık anlayışının; bireyleri, aileleri ve toplum sağlığını koruyan ve gelişen bir yaklaşımı öngördüğünü dile getirdi. 

BESİM: “SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ ORDUSU, KORUYANLAR OLMALI”

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise, eğitici programının acil bir gereklilik olduğu bilinciyle hazırlandığını söyledi. 

Besim, bugün hastanelerin, bilinçsiz ve sağlıktan uzak kişilerin hasta bakıcılığı gerçeğiyle yüz yüze kaldığına dikkat çekerek, bunun nedeninin de hemşire eksikliği olduğunu ifade etti. 

Besim, sağlık sisteminin güçlü ordusunun koruyanlar olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek zorundayız. Sağlıkta çok güzel şeyler yapabilirsiniz ama toplumu hastalıklardan korumayı başaramıyorsanız, yaptıklarınızın bir anlamı kalmaz. 

Gelecek nesilleri de ancak başarılı koruyucu sağlık hizmetleri ile koruyabiliriz. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaymak da ancak eğitimle olur. Şimdi hemşirelerimiz, hastanelerde, sağlık merkezlerinde halkımızı eğitecek. Onlara hastalıklardan nasıl korunacaklarını anlatacak. Bu anlamda hemşirelerin aldığı bu eğitim çok önemlidir. 

Bugün dünyada ülkeler, en büyük bütçelerini korucu sağlık hizmetlerine ayırıyorlar. Biliyorlar ki ancak korursak sağlık sisteminde başarı gelecektir.”

“20 EKİM’E KADAR HASTA BAKICILAR İÇİN BAŞVURU KABUL EDİLECEK”

Besim, sırada hasta bakıcıların eğitilmesinin bulunduğunu da hatırlatarak, 20 Ekim’e kadar başvuru kabul edileceğini belirtti. 

Bakan Besim, hasta bakıcılık eğitimlerinin 1 Kasım’da başlayacağını da açıkladı ve “Hasta bakıcılık eğitimi ile güçlü, eğitimli ve donanımlı insanlar yetiştirilecek. Yaşlı Bakım Evi Tüzüğü ile artık insanlarımı bilgisiz insanların bakmasına izin vermeyeceğiz. İşte tüm bu gerçekler ve çalışmalar ışığında 45 saatlik eğitim çok önemlidir” dedi.
 

Son Güncelleme: 06.10.2018 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17. Zeytin Festivali Başladı... Erhürman:
17. Zeytin Festivali Başladı... Erhürman: "daha Fazla Üreteceğiz"
İş Kadınları Derneği’nin “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı
İş Kadınları Derneği’nin “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı
Burhan Öçal Ve Alexey Botvınov, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Konser Verdi
Burhan Öçal Ve Alexey Botvınov, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Konser Verdi
Atun, AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş İle Görüştü
Atun, AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş İle Görüştü
Girne’de Oto Parktaki Araçtan Hırsızlık Ve Bıçaklı Saldırı
Girne’de Oto Parktaki Araçtan Hırsızlık Ve Bıçaklı Saldırı
Hür-iş Federasyonu 25. Yılını Kutluyor
Hür-iş Federasyonu 25. Yılını Kutluyor
Sol Hareket Bankaları Eleştrdi… Hükümeti Protesto Etti
Sol Hareket Bankaları Eleştrdi… Hükümeti Protesto Etti
“8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü” Dolayısıyla Etkinlik Düzenlendi
“8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü” Dolayısıyla Etkinlik Düzenlendi
Hintli Turistler KKTC’ye Gelmeye Başladı
Hintli Turistler KKTC’ye Gelmeye Başladı
Surlariçi’nde Yaşayan Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Ve Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Surlariçi’nde Yaşayan Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Ve Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim