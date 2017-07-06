21. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Grup Funkology, izleyenlere 1970’ler ve 1980’lerin Old School Funk-Motown ve Soul akımlarını sentezleyerek nostaljik bir gece yaşattı.

DÜN AKŞAM GRUP FUNKOLOGY KONSERİ VARDI

BU AKŞAM “ÇIKMAZ SOKAK ÇOCUKLARI” ADLI OYUN SAHNELENECEK

Lefkoşa, 6 Temmuz 17 : 21. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Grup Funkology, izleyenlere 1970’ler ve 1980’lerin Old School Funk-Motown ve Soul akımlarını sentezleyerek nostaljik bir gece yaşattı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açklamaya göre, konser Othello Kalesi’nde yer aldı.

BU AKŞAM “ÇIKMAZ SOKAK ÇOCUKLARI” ADLI OYUN SAHNELENECEK

Gazimağus Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında bu akşam ise Tiyatro Yanetki, “Çıkmaz Sokak Çocukları” adlı oyunu sahneleyecek.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yer alacak olan oyun ve diğr etkinlik Gazimağusa Belediyesi’nden ve tüm Deniz Plazalardan temin edilebilir. Ayrıca etkinlik geceleri kapıda da bilet satışı ypılıyor.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI