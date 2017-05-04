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04 Mayıs 2017 Perşembe 15:14

21. Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali’ne Katılan Gruplar, Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu’nu Ziyaret Etti

Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD) 21. Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali kapsamında katılımcı gruplarla birlikte Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’nu ziyaret etti.

21. Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali'ne Katılan Gruplar, Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu'nu Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (TAK): Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD) 21. Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali kapsamında katılımcı gruplarla birlikte Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’nu ziyaret etti.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, GÜSAD Başkanı Ayhan Bıçaklı, ziyarette yaptığı konuşmada, 21’incisini düzenledikleri etkinliğe Nazilli Belediyesi Mehter Takımı, Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Kalk Dansları Topluluğu ve Hindistan Raju Panel Dans ve Ritm grubunun katıldığını söyledi.

Ayhan Bıçaklı, amaçlarının, uluslararası festivalle ülke tanıtımına katkı koymak ve Güzelyurt halkına farklılık yaratmak olduğunu kaydetti. Bıçaklı, festivalin gerçekleşmesine katkı koyan tüm kesimlere ve Gençlik Dairesi’ne teşekkür etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu da, ülkede gerçekleşen uluslararası festivallerin önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin tüm çevrelerce desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Başta Türkiye’den gelen ekipler olmak üzere tüm misafir gruplarla sıkı ilişkiler kurulduğunu da belirten Eroğlu, kültür ve sanatın tüm insanları ve toplumları birleştirdiğini, farklılıkları ortadan kaldırdığını söyledi.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI

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