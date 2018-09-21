21. Türksoy Opera Günleri Konseri Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) 25. Kuruluş yılına ithafen gerçekleştirilen 21. TÜRKSOY Opera Günleri Konseri dün akşam Bellapais Manastırı’nda icra edildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserde, Türk dünyasının başarılı opera sanatçıları sahne aldı.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, 21. TÜRKSOY Opera Günleri konserini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş ile davetliler ve sanatseverler izledi.

Bellapais Manastırı’ndaki konserin açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, TÜRKSOY’un 25. Kuruluş yılına ithaf edilen 21. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin neredeyse TÜRKSOY’la yaşıt olduğunu ifade ederek, bundan gurur duyduklarını belirtti.

TÜRKSOY’un görev ve misyonunun Türk dili konuşan toplulukların kültürel ve sanatsal paylaşımlarına imkan verecek ortamlar yaratmak olduğunu bildiren Purtaş, TÜRKSOY’un en köklü etkinliklerinden olan Opera Günleri etkinliğinin gerçekleşmesinde ve devamlılığında KKTC Kültür Dairesi’nin bağlı bulunduğu bakanlıkların büyük payının bulunduğunu vurguladı.

Purtaş, başta etkinliğe ev sahipliği yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’e, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları’na, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve etkinlikte sahne alan sanatçılara teşekkür etti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit de, dünyada insanlık olarak herkesin farklı renkte, ırkta, farklı inançlara, dinlere, dillere, düşüncelere ve kültürlere sahip olarak birlikte yaşadığına vurgu yaparak, Türk ırkının da bu ırklardan biri olduğunu ifade etti.

Türk ırkının dünyada çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını, buna bağlı olarak da çok farklı gelişimler gösterdiğini ve farklı kültürler yarattıklarını söyleyen Özyiğit, Türklerin tüm bu farklılıklarına rağmen ortak kültürlerini de koruduklarını belirtti.

TÜRKSOY’un Türk dünyasını kültür ve sanatın çevresinde bir araya getiren etkinlikler düzenleyerek ortak Türk kültürünün gelişmesine büyük katkı koyduğunu belirten Özyiğit, TÜRKSOY’un 25. kuruluş yılını kutladı.

TÜRKSOY Opera Günleri’nin KKTC’nin sanat yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özyiğit, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen TÜRKSOY’a, KKTC Kültür Dairesi Müdürü ve personeli ile sahne alacak tüm sanatçılara teşekkür etti.

21. TÜRKSOY Opera Günleri konserinin açılış konuşmaları sonunda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit TÜRKSOY’un 25. Kuruluş yılı anısına TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş’a anı plaketi takdim ederken, Purtaş da Özyiğit’e 25. yıl anısına çini tabak takdim etti.

Sunuculuğunu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan Serda Tüzel ve Can Gazi’nin yaptığı 21. TÜRKSOY Opera Günleri konserlerinde açılış konuşmalarının ardından Kazakistan’dan Soprano Nazym Sagyntay sahne alarak İtalyan Besteci Giulio Romolo Caccini’nin “Ave Maria” isimli eserini seslendirdi.

21. TÜRKSOY Opera Günleri konserinde KKTC’yi temsil eden Samsun Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarından Bariton Tuğrul Enver Töre, Gaetano Donizetti’nin “L’elisir d’amore” operasından Belcore’n aryasını, Soprano Sermin Dikmen Töre de Gioacchino Rossini’nin “Il Barbiere di Siviglia” operasından Rosina’nın aryasını seslendirdi. Konserde bir de düet yapan Tuğrul Enver Töre ve Sermin Dikmen Töre’nin seslendirdiği Kamran Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni” isimli şarkısı izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kırgızistan’dan Piyanist Iulia Babich’in eşliğinde gerçekleştirilen konserde sahne alan solist sanatçılar, Kazakistan’dan Soprano Nazym Sagyntay, Tenor Yerlan Zhandarbay, Kırgızistan’dan Soprano Aziza Mamatnazar, Azerbaycan’dan Soprano Eleonora Mustafayeva ile Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardey Balkar’dan Soprano Leilia Gurtueva klasik eserlerin yanı sıra ülkelerinin ulusal operalarından da örnekler sundular.

Konser sonunda konserde sahne alan tüm opera sanatçıları G. Verdi\'nin “La Traviata” Operası’ndan dünyaca ünlü “Brindisi” aryasını birlikte seslendirdiler.

(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI