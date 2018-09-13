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21. Türksoy Opera Günleri 20 Eylül Perşembe Akşamı Bellapais Manastırı’nda

Lefkoşa, 13 Eylül 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın iş birliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 21’incisi 20 Eylül’de gerçekleştiriliyor.

21. Türksoy Opera Günleri 20 Eylül Perşembe Akşamı Bellapais Manastırı’nda

Lefkoşa, 13 Eylül 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın iş birliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 21’incisi 20 Eylül’de gerçekleştiriliyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:30
21. Türksoy Opera Günleri 20 Eylül Perşembe Akşamı Bellapais Manastırı’nda

Lefkoşa, 13 Eylül 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın iş birliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 21’incisi 20 Eylül’de gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, her yıl İstanbul ve KKTC’de iki bacaklı olarak gerçekleştirilen etkinlik bu yıl sadece KKTC’de yer alacak. Konser, 20 Eylül Perşembe akşamı Bellapais Manastırı’nda, saat 20.30’da, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
KKTC’yi temsilen Opera Sanatçıları Tuğrul Enver Töre ve Sermin Dikmen Töre’nin sahne alacağı konserde, KKTC’nin yanı sıra TÜRKSOY’a üye ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile TÜRKSOY’da gözlemci ülke statüsündeki Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardey Balkar’dan gelecek sanatçılar da yer alacak. Türk dünyası ülkelerinden gelecek opera sanatçıları piyano eşliğinde dünya klasikleri ile ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacak. 
21. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği TÜRKSOY’un kuruluşunun 25’inci yılına ithafen gerçekleştiriliyor. 
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI 
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