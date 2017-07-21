21 Temmuz 2017 Cuma Gündemi

Meclis Başkanı Sibel Siber, Trabzon Muharip Gaziler heyetini kabul edecek (10.00)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binası (Bakanlıklar Yolu – İkiz Binalar) (10.00)
“Kıbrıslı Türklere Adalet Platformu”, BM Genel Sekreteri’ne iletilmek üzere Ledra Palace Sınır Kapısı’nda BM yetkilisine mektup verecek. (10.00)
Meclis Başkanı Sibel Siber, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler heyetini kabul edecek (11.00)
Alaminyo Şehitleri, Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. (19.30)
**************