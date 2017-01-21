21 Ocak 2017 Pazar Gündemi

Cittaslow (Sakin Şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla cittaslow köy pazarı kurulacak. (10.00 - Yer: Yeniboğaziçi Belediyesi Festival Alanı)
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Cittaslow (Sakin Şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla cittaslow köy pazarı kurulacak.
Cittaslow (Sakin Şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla cittaslow köy pazarı kurulacak. (10.00 - Yer: Yeniboğaziçi Belediyesi Festival Alanı)
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