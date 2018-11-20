21 Kasım 2018 Çarşamba Gündemi

aşkanı Dr. Gerhard Seeberger

Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri kapsamında “Ağız Diş Sağlığı ve Koruyucu Diş Hekimliği” konulu seminer düzenlenecek. Seminere Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Dünya Diş Hekimliği Birliği Bde katılacak. Yer: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (09.00)Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi sürdürecek. Gündemde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Mahkemeler ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri var. (10.00)

Başbakan Tufan Erhürman ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın katılımları ile, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem arasında imzalanacak olan Uyuşturucu Suçundan Cezaevi’nde bulunan bireylerin topluma yeniden kazandırılması protokolü imza töreni yapılacak. Yer: Başbakanlık Şeref Salonu (11.00)

Sağlık Bakanlığı, “Dünya KOAH Farkındalık Günü” dolayısıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Thalassaemia Merkezi’nde seminer düzenleyecek. Seminerin açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Filiz Besim yapacak. (13.00)Bakanlar Kurulu toplanacak (15.30)Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın düzenlediği “Küçük Mucizeler” adlı sergi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılacak. Yer: İsmet Vehit Güney Sergi Salonu – Lefkoşa (18.00)*************