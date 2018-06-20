21 Haziran 2018 Perşembe Gündemi

2. Çevre Mühendisleri Çalıştayı, Acapulco Otel\'de toplanacak (09.30)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesini yapacak (10.00)
Bağımsızlık Yolu, siyasi parti olma talebiyle İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunacak (15.00)
FOLKDER-KİKEV işbirliğiyle hazırlanan “Efsaneler” projesinin tanıtım etkinliği Bedesten’de yapılacak (19.30)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bellapais Müzik Festivali’nde Dünya Müzik Günü çerçevesinde düzenlenecek KTBK Bandosu konserine katılacak (20.30)
************