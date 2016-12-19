Kıbrıs Türk halkının, ecdadına yaraşır bir direnişle mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Ersan mesajında, “Dökülen onca kan ve verilen onca şehit pahasına bayrağına asla leke düşürmedi. Çekilen acıları unutmak mümkün değildir” ifadesine yer verdi.

Ersan, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda “53 yıl önce hayasızca başlatılan Rum saldırıları, yeni saldırılarla takviye edilirken yakılan, yıkılan evler, terk edilen köyler, biz Kıbrıs Türk halkına direnmekten başka bir seçenek bırakmıyordu” dedi.

Lefkoşa, 19 Aralık 16 : Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, canları ve kanlarıyla Kıbrıs’ı vatan yapan şehitleri rahmetle andı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, canları ve kanlarıyla Kıbrıs’ı vatan yapan şehitleri rahmetle andı.