ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ, ŞEHİTLERİ RAHMETLE ANDI
Lefkoşa, 19 Aralık 16 : Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, canları ve kanlarıyla Kıbrıs’ı vatan yapan şehitleri rahmetle andı.
Ersan, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda “53 yıl önce hayasızca başlatılan Rum saldırıları, yeni saldırılarla takviye edilirken yakılan, yıkılan evler, terk edilen köyler, biz Kıbrıs Türk halkına direnmekten başka bir seçenek bırakmıyordu” dedi.
Kıbrıs Türk halkının, ecdadına yaraşır bir direnişle mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Ersan mesajında, “Dökülen onca kan ve verilen onca şehit pahasına bayrağına asla leke düşürmedi. Çekilen acıları unutmak mümkün değildir” ifadesine yer verdi.
(ÖZ/GÜL)