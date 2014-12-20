“21–25 Aralık Mücadele Ve Şehitler Haftası” Yarın Başlıyor

KIBRIS TÜRK HALKININ VAROLUŞ MÜCADELESİNDE HAYATINI KAYBEDENLER DÜZENLENECEK TÖREN VE ETKİNLİKLERLE ANILACAK

ŞEHİTLER İÇİN YARIN KKTC GENELİNDEKİ TÜM MERKEZİ CAMİLERDE MEVLİD-İ ŞERİF DE OKUTULACAK

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler yarından 25 Aralık’a kadar düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılacak.

Şehitler için yarın saat 11.00’de KKTC genelindeki tüm merkezi camilerde Mevlid-i Şerif okutulacak.

“21–25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” kapsamındaki anma töreni ve etkinlikleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Piyade Kurmay Binbaşı Mahmut Gergin’in yarın saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki anma töreni ise yarın saat 09.30’da yapılacak.

Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş’ın anıt özel defterini imzalamasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Piyade Kurmay Binbaşı Mahmut Gergin konuşma yapacak.

ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki şehitleri anma programı ise yarın saat 10.00’da başlayacak. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan konuşma yapacak. Türk Maarif Koleji Lise öğrencilerinin sunacağı şiir tablosunun ardından tören sona erecek.

Saat 18.00’de Piyade Kurmay Binbaşı Mahmut Gergin’in Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yaptığı konuşma tekrarlanacak.

21–25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda yerel törenler de düzenlenecek.

YEREL TÖRENLER

22 Aralık Pazartesi günü 09.30’da Ayvasıl (Türkeli) şehitleri, 23 Aralık Salı saat 10.00’da İskele’de Larnaka Şehitleri; 24 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da Kumsal Şehitleri ve 25 Aralık Perşembe günü de saat 09.00’da Küçükkaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso anılacak.

KÜÇÜKKAYMAKLI VE ŞEHİT HÜSEYİN RUSO ANITLARINDAKİ TÖRENLER

Küçükkaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki tören; protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak ve saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışıyla devam edecek.

Törende Küçükkaymaklı Spor Kulübü Başkanı Ali Başman günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Tören şiirlerin okunmasıyla son bulacak.

Küçükkaymaklı Anıtı’ndaki tören ardından Şehit Ruso Anıtı’ndaki tören başlayacak. Anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu ve saygı atışıyla devam edecek törende Değer Arslan Şehit Hüseyin Ruso’nun biyografisini okuyacak.

Tören şiirlerin de okunmasıyla sona erecek.