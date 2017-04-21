21 YERLİ ÜRÜNÜN 21’İ; 46 İTHAL ÜRÜNÜN 45’İ TEMİZ



Tarım Dairesi, 21-27 Nisan tarihleri arasında 67 üründe yaptığı gıda denetimi sonucunda yerli numune örneklerinin temiz çıktığını açıkladı. Limit üstü kalıntı tespit edilen 1 ithal ürünün ise menşeine iade edildiğini kaydedildi.

Tarım Dairesi, yapılan gıda denetim sonuçlarıyla üretici ve ithalatçı isimlerini açıkladı. Açıklamada, 21 yerli üründen numune alınarak yapılan tahlillerin tümünün temiz çıktığı belirtilirken, 46 ithal üründe yapılan analizlerde ise 1 üründe limit üstü kalıntıya rastlandığı kaydedildi.

21 YERLİ ÜRÜNÜN 21’İ TEMİZ

Tarım Dairesi, denetimler kapsamında toplam 21 yerli üründen numune alınarak, analizler yapıldığını ve bu ürünlerin tümünün temiz çıktığını açıkladı.

Açıklamada, bu hafta içerisinde enginar, patlıcan, fasulye, domates, kabak, çilekten alınan numunelerde yapılan analizlerde, limit üstü kalıntıya rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, bir önceki raporda limit üst çıkan Tatlısu’da Perihan Begeç’e ait fasulye örneğinin, yapılan ikinci alımda limit altına indiğinden ürünün hasadına izin verildiği kaydedildi.

46 İTHAL ÜRÜNÜN 45’İ TEMİZ

Tarım Dairesi, aynı tarihler arasında 46 ithal üründen numune alındığını ve bunların 45’inin temiz bulunduğunu 1 tanesinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığını belirtti.

Yapılan denetimlerde nektarin, karpuz, şeftali, elma çeşitleri, armut (deveci) domates çeşitleri, biber çeşitleri, soya küspesi, arpa (yemlik), arpa-buğday sapı balyası, çilek ve susam örneklerinin 45’inin temiz olup sadece 1’inde kalıntıya rastlandığı kaydedildi.

Kalıntıya rastlanan SVS Ticaret Ltd.’e ait Elma (Starking) ürününün menşeine iadesi yapıldığı belirtildi.