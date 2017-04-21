Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 14:31

21 YERLİ ÜRÜNÜN 21’İ; 46 İTHAL ÜRÜNÜN 45’İ TEMİZ

21 YERLİ ÜRÜNÜN 21'İ; 46 İTHAL ÜRÜNÜN 45'İ TEMİZ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

21 YERLİ ÜRÜNÜN 21’İ; 46 İTHAL ÜRÜNÜN 45’İ TEMİZ

 Tarım Dairesi, 21-27 Nisan tarihleri arasında 67 üründe yaptığı gıda denetimi sonucunda yerli numune örneklerinin temiz çıktığını açıkladı. Limit üstü kalıntı tespit edilen 1 ithal ürünün ise menşeine iade edildiğini kaydedildi.

Tarım Dairesi, yapılan gıda denetim sonuçlarıyla üretici ve ithalatçı isimlerini açıkladı. Açıklamada, 21 yerli üründen numune alınarak yapılan tahlillerin tümünün temiz çıktığı belirtilirken, 46 ithal üründe yapılan analizlerde ise 1 üründe limit üstü kalıntıya rastlandığı kaydedildi.

21 YERLİ ÜRÜNÜN 21’İ TEMİZ

Tarım Dairesi, denetimler kapsamında toplam 21 yerli üründen numune alınarak, analizler yapıldığını ve bu ürünlerin tümünün temiz çıktığını açıkladı.

Açıklamada, bu hafta içerisinde enginar, patlıcan, fasulye, domates, kabak, çilekten alınan numunelerde yapılan analizlerde, limit üstü kalıntıya rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, bir önceki raporda limit üst çıkan Tatlısu’da Perihan Begeç’e ait fasulye örneğinin, yapılan ikinci alımda limit altına indiğinden ürünün hasadına izin verildiği kaydedildi.

46 İTHAL ÜRÜNÜN 45’İ TEMİZ

Tarım Dairesi, aynı tarihler arasında 46 ithal üründen numune alındığını ve bunların 45’inin temiz bulunduğunu 1 tanesinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığını belirtti.

Yapılan denetimlerde nektarin, karpuz, şeftali, elma çeşitleri, armut (deveci) domates çeşitleri, biber çeşitleri, soya küspesi, arpa (yemlik), arpa-buğday sapı balyası, çilek ve susam örneklerinin 45’inin temiz olup sadece 1’inde kalıntıya rastlandığı kaydedildi.

Kalıntıya rastlanan SVS Ticaret Ltd.’e ait Elma (Starking) ürününün menşeine iadesi yapıldığı belirtildi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 Nisan 2017 Pazar Gündemi 30 Nisan 2017 Pazar Gündemi
“dünya’da, Türkiye’de Ve Kktc’de Ekonomik Gelişmeler Ve Beklentiler Konferansı” Düzenlendi “dünya’da, Türkiye’de Ve Kktc’de Ekonomik...
Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın Açılışını Yaptı Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın...
“Evimiz Darmadağın” “Evimiz Darmadağın”
63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti 63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti
Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un Ailesinin Öncülüğünde Zonguldak'ta Tepki Yürüyüşü Düzenlendi Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

30 Nisan 2017 Pazar Gündemi
Demokrat Parti’nin “Geleneksel 1 Mayıs Pikniği” Girne-Boğaz Piknik Alanı’nda yapılacak. (10.00)

Haberi Oku