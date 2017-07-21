21. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Ve Turizm Festivali JosÉ Feliciano Konseri İle Sona Erdi

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali, dün akşam dünya çapında üne sahip Porto Ricolu ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano’nun konseriyle sona erdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1-19 Temmuz tarihleri arasında dünya çapında sanatçıların yanı sıra, Türkiye ve KKTC’den sanatçıların katılımlarıyla 11 farklı etkinlikte çok sayıda kişinin buluşma noktası olan festivalde ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano, sahne performansı ile hayranlarına nostalji yaşattı.