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21. Türksoy Opera Günleri 20 Eylül Perşembe Akşamı Bellapais Manastırı’nda

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın işbirliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 21’incisi 20 Eylül Perşembe günü gerçekleştiriliyor.

21. Türksoy Opera Günleri 20 Eylül Perşembe Akşamı Bellapais Manastırı’nda

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın işbirliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 21’incisi 20 Eylül Perşembe günü gerçekleştiriliyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:12
21. Türksoy Opera Günleri 20 Eylül Perşembe Akşamı Bellapais Manastırı’nda

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın işbirliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 21’incisi 20 Eylül Perşembe günü gerçekleştiriliyor.


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, her yıl İstanbul ve KKTC’de iki bacaklı olarak gerçekleştirilen etkinlik bu yıl sadece KKTC’de yer alacak. Konser, Bellapais Manastırı’nda, saat 20.30’da, halka açık ve ücretsiz olacak.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Kültür Dairesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 21. TÜRKSOY Opera Günleri’ne bu yıl KKTC’yi temsilen Opera Sanatçıları Tuğrul Enver Töre ve Sermin Dikmen Töre sahne alacak.


KKTC’nin yanı sıra konserde, TÜRKSOY’a üye ülkelerden katılacak solist sanatçılar ise Kazakistan’dan Nazym Sagyntay, Yerlan Zhandarbay, Kırgızistan’dan Aziza Mamatnazar, Azerbaycan’dan Eleonora Mustafayeva ile TÜRKSOY’da gözlemci ülke statüsündeki Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardey Balkar’dan Leilia Gurtueva olacak.


21. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinde, sahne alacak solist sanatçılar, Kırgızistan’dan Piyanist Iulia Babich’in eşliğinde, klasik eserlerin yanı sıra ülkelerinin ulusal operalarından da örnekler sunacak.

Son Güncelleme: 17.09.2018 13:22
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