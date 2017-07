21 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Kendinizi karmaşık olaylarla ile uğraşırken bulabilirsiniz. Biriken işlerinizi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Ani kararlar almamalı güvendiğiniz insanların uyarılarına kulak vermelisiniz. Özellikle aşk hayatınızda anlık kararlar pişmanlıklara neden olacaktır.Gerşeklerle yüzleşeceksiniz. Çevreniz sizleri gerçeklerle yüzleştirecek ve hayatınıza yeni bir yön verecek kararlar almanızı da beraberinde getirecek. Özel yaaşmoınızda ise Bekar ve ilişkisi devam eden Koç’lar yoğun duygular beslediğiniz o özel insanla ilişkinizi resmileştirme kararı alabilir evliliğe giden yolda ilk adımı bu süreç içinde gerçekleştirebilirsiniz. Finansal rahatlamalar ilişkilerde iyileşmeleri beraberinde getirecek sizlere.Doğru kararlar alıp bunları uygulayacaksınız. Auranızda ki müthiş enerji yüreğinizde ki coşku ile birleşince sizi kimse durduramaz. İş ve eğitim hayatında şans sizden yana. Yüzünüzü gülderecek gelişmeler kendinize olan güveninizi yükseltirken yaşam şartlarınızı iyileştirebilmenin şükrünü yaşayacaksınız. Özel yaşamınızda da günler sonra gelen keyifli bir günün getirdiği huzur yüksek enerjinizi daha da arttıracak.Yeni olan her şeyle ilgilenmeli ve gelişime açık olmalısınız. Özellikle iş hayatınızla ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Teknoloji iş hayatınızı yeniden şekillendirebilir ve işlerinizi hızlandırabilir. Bugün iletişime yeni insanlara fazlası ile önem verin. Maddi konularda yaşanan duraklama sürecinden sonra oldukça şanslı bir süreç sizleri karşılamakta. Getirilerinizi akıllıca değerlendirmeli birikim yapmaya bakmalısınız.Kararlı tavırlarınızla iş hayatınız da hak ettiğiniz değeri ve yeri almaya başlayacaksınız. Bugün finansal konular da sürpriz gelişmeler yaşayabilir. Eski bir alacağınızın ödenmesi ile rahatlayabilirsiniz. Özel yaşamınızda eski bir arkadaşınızdan gelecek haberler uzun yıllar önce bitmiş bir ilişkinizle ilgili şükretmenize ve ayrılık kararın sizin için ne kadar doğru olduğunun bilincine varmanıza sebep olacaktır.İşinizde iyisiniz. Bu yakında hayatınıza yansıyacak ve bunu değerlendirdiğiniz takdirde çok ciddi kazanımlar elde edebilir bulunduğunuz durumdan çok daha iyi şartlara kavuşacak imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz cesaret ve güven sizi çok önemli noktalara taşıyacak etkilere sahip. Özel yaşamınızda ise negatif insanların etkisinde kalmadan kararlı bir şekilde ilişkinize sahip çıkarak ilerlemelisiniz.Yakın çevrenizden gelecek destek sizleri yaşamın her alanında güçlü kılacak bugün. İş hayatınızda önemli bir anlaşmanın altına imza atabilir maddi anlamda mükafatlandırılabilirsiniz. Bugün iletişime çok önem vermeli Konuşmaya başlamadan önce karşınızdakilerin fikirlerini öğrenerek kendinizi ifade etmeye çalışmalısınız. İş hayatınızda ise gergin etkiler devam etmekte. Sabır sabır sabır yıkıcı davranan taraf siz olmayın.Anlık karar vermekten kaçının! Bugün işinizle ilgili konularda yanılgılar yaşayabilirsiniz bunun için iddia ettiğiniz konularda haksız duruma düşebilirsiniz. Zihninizi toparlayın ve değerlendirmelerinizi buna göre yapın. Bir anlık öfke ve kızgınlıkla yanlış kararlar alabilirsiniz. Yönetici konumunda ki insanlarla ilişkilerinizin bozulmamasına özen göstermeli ve sözlerinizi itina ile seçerek kendinizi ifade etmelisiniz.Çevrenize karşı uyumunuz gözden kaçacak gibi değil. Arkadaşlarınızın size olan sevgisi göğsünüzü kabartıyor adeta. Bunu sürdürmek ve mutlu olmak için sevecen ve anlayışlı olmaya devam etmelisiniz. Bir de bu ara karşınıza çıkabilecek güzel bir kısmet olabilir. Bu konuda aceleci davranmamalısınız.Bugün hiçbir eleştirinin ya da yaşamış olduğunuz zorlukların aldığınız kararları uygulamaya geçmenize engellemesine izin vermeyin. Söylenenlere kulaklarınızı tıkayın her şeyin bir zamanı vardır. Siz yapacağınız başarılı işlerle en güzel cevabı vereceksiniz. Bunlara takılıp enerjinizi düşürmemelisiniz. Sizin en büyük hazineniz olan yeteneklerinizin hakkını verme zamanı şimdi.Bunca olan bitene rağmen ne mutlu ki çalışma hayatınızda karşılaştığınız baskılardan kurtuldunuz. Zamanın size kattıklarının farkındasınız. Bu süreç içinde gerçekleştireceğiniz tüm girişimleriniz uzun vadede büyük faydalar getirecek sizlere şu an yaptıklarınız zaman zaman gerginlikler yaşamanıza sebep olsa da bunun karşılığını fazlasıyla alacak ve yaptıklarınızla gurur duyacaksınız. Özel yaşamınızda ise Romantik davranışlarınız karşı cinse çekici gözükür.Aşk hayatınızda gerginliklerin sona ermesi ile rahat bir nefes almaya başladığınız bir gündesiniz. İş hayatınızda 3ncü şahıslardan kaynaklanabilecek problemlere karşı temkinli davranmalı ve diplomatik bir tutum içinde olmalısınız. Kimsenin sizi değerlerinizden uzaklaştırmasına fırsat vermemelisiniz. Özel yaşamınızda gerçeklerden kaçan bir tutum içinde olursanız ilişkiniz işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir.