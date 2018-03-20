21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ…

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI: “ULUSAL ORMANCILIK POLİTKASI LAFTA KALDI”



Orman Mühendisleri Odası, orman alanlarının etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi, yeni orman sahaları kurulması ve toplumun orman fonksiyonlarından en iyi şekilde faydalanmasını amaçlayan ormancılık politikasının lafta kaldığını savundu.



Oda Başkanı Can Conkbayır Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, uzun yıllardır ormanlara zarar veren ve ormanları yok eden yasadışı başıboş hayvan otlatma, ormanlarda kaçak kesim, ormanların farklı kaynak arazi olarak kullanılması gibi insan kaynaklı müdahalelerin olanca hızıyla devam ettiğini belirtti.



Mevcut personel yapısı ile yeterli denetim ve devriye yapılamadığına dikkat çeekn Conkbayır, kaçak ağaç kesmleriyle baş edilemeyecek hale gelindiğini kaydetti.



Orman zararlıları ile mücadele konusuna da değinen Conkbayır, küresel ısınmanın da etkisiyle iyice dengesizleşen yağış, sıcaklık v.b. iklim faktörleri neticesinde oluşan şiddetli kuraklığa bağlı olarak büyük miktarlarda genç fidan ve yaşlı ağaç kayıpları meydana geldiğini, çam kese böceğinin yayılım alanının arttığını ve binlerce yetişkin ve genç ağacın kuruduğunu ifade etti.



Ülke alanının yaklaşık dörtte birinin doğrudan veya dolaylı yollardan Orman Dairesinin kontrol, denetim ve sorumluluğu altında olduğuna işaret eden Conkbayır, Orman Dairesinin bugün itibarıyla makine ve ekipman olarak gayet iyi durumda olmasına rağmen işçi ve teknik personel kadrosu olarak asli görevlerini yerine getiremeyecek noktaya geldiğini vurguladı.



Conkbayır, büyük umutlarla iktidara gelen yeni hükümetin bu sorunların çözümü için sorumluluk alması, ormanları koruyacak yasa ve tüzükleri, mevcut sorunları çözecek şekilde ele alıp güncelleyerek orman teşkilatını yeniden organize etmesi temennisinde bulundu.