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21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ…

Orman Mühendisleri Odası, orman alanlarının etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi, yeni orman sahaları kurulması ve toplumun orman fonksiyonlarından en iyi şekilde faydalanmasını amaçlayan ormancılık politikasının lafta kaldığını savundu.

21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ…

Orman Mühendisleri Odası, orman alanlarının etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi, yeni orman sahaları kurulması ve toplumun orman fonksiyonlarından en iyi şekilde faydalanmasını amaçlayan ormancılık politikasının lafta kaldığını savundu.

20 Mart 2018 Salı 18:57
21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ…
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21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ…

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI: “ULUSAL ORMANCILIK POLİTKASI LAFTA KALDI”

Orman Mühendisleri Odası,  orman alanlarının   etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi,  yeni orman sahaları kurulması ve  toplumun orman fonksiyonlarından  en iyi şekilde  faydalanmasını amaçlayan ormancılık politikasının lafta kaldığını savundu.

Oda Başkanı  Can Conkbayır Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, uzun yıllardır ormanlara zarar veren ve ormanları yok eden  yasadışı başıboş hayvan otlatma, ormanlarda kaçak kesim, ormanların farklı  kaynak arazi olarak kullanılması gibi insan kaynaklı müdahalelerin  olanca hızıyla devam ettiğini belirtti.

Mevcut personel yapısı ile yeterli denetim ve devriye yapılamadığına dikkat çeekn Conkbayır, kaçak ağaç kesmleriyle baş edilemeyecek hale gelindiğini kaydetti.

Orman zararlıları ile mücadele  konusuna da değinen Conkbayır, küresel ısınmanın da etkisiyle iyice dengesizleşen yağış, sıcaklık v.b. iklim faktörleri neticesinde oluşan şiddetli kuraklığa bağlı olarak büyük miktarlarda genç fidan ve yaşlı ağaç kayıpları meydana geldiğini,  çam kese böceğinin yayılım alanının arttığını ve  binlerce yetişkin ve genç ağacın kuruduğunu ifade etti.

Ülke alanının yaklaşık dörtte birinin doğrudan veya dolaylı yollardan Orman Dairesinin kontrol, denetim ve sorumluluğu altında olduğuna işaret eden Conkbayır, Orman Dairesinin  bugün itibarıyla makine ve ekipman olarak gayet iyi durumda olmasına rağmen işçi ve teknik personel kadrosu olarak asli görevlerini yerine getiremeyecek noktaya geldiğini vurguladı.

Conkbayır,  büyük umutlarla iktidara gelen yeni hükümetin bu sorunların çözümü için sorumluluk alması, ormanları koruyacak   yasa ve tüzükleri, mevcut sorunları çözecek şekilde ele alıp güncelleyerek orman teşkilatını yeniden organize etmesi temennisinde bulundu.

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