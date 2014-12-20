21 Aralık Şehitler Haftası…

SERDAR DENKTAŞ: “KANLI NOEL VE ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI, UNUTTURULMAYACAK”

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, tarihe “Kanlı Noel” diye geçen ve 1960 Antlaşmalarıyla kurulan yasal Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin yıkılması ile sonuçlanan kanlı saldırılarda şehit düşenleri saygı, minnet ve rahmetle andı, şehitlerin unutulmadığını, unutturulmayacağını kaydetti.

Denktaş yazılı mesajında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine katılanları, Toplumsal Mücadele Önderi Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, “ahirete göç eden dava arkadaşlarını” ve şehitleri rahmetle andı, onların mücadelesini “aydınlık geleceğin ışıkları” olarak kabul ettiklerini vurguladı.

1974 Mutlu Barış Harekatı ile son bulan ve tarihçilerin “Karanlık Yıllar” olarak nitelendirdiği 11 yıl boyunca Kıbrıslı Türklerin, bir taraftan elinde silah varlığını, inandığı kutsal değerleri ve özgürlüğünü korurken, diğer taraftan da süt dahil çocuklarının en doğal gereksinimlerini bile karşılamaktan mahrum bırakan kuşatma, ambargo ve insafsız bir ekonomik sömürüye direndiğini, eli kanlı çetelerin Kıbrıslı Türkleri yok etmek için kullanan Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan’ın “Enosis” hayallerinin gerçekleşmesini önlemek için kanı ve canı pahasına onurlu bir mücadele verdiğini anımsatan Denktaş, şunları kaydetti:

“Bugün kendi egemenliğindeki topraklar üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bünyesinde egemen bir devlet olarak örgütlenerek, siyasi, ekonomik ve toplumsal yaşamını kendi belirlediği kurallar çerçevesinde düzenleme hak ve yetkisini kullanan Kıbrıs Türk Halkı, verdiği mücadelenin toplumsal dayanışma ve Anavatan Türkiye sayesinde zaferle neticelendiğinin bilinci içerisinde, geçmişte yaşananları unutmadan ve unutturmadan, geleceğini kendisi belirleme gücüne, hakkına ve karalılığına sahiptir.

Geçmişte yaşanan acı olayların gerçek sebebinin ENOSİS hayallerine Kıbrıslı Türkleri yok ederek ulaşabilecekleri yanılgısına düşenlerin hesap hatası olduğunun bilinci içerisinde, ‘onların da bizim gibi kayıpları var’ şaşırtmasının hazırladığı önemsizleştirme tuzağına düşmeden, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün özgür bir hayatımız olduğu gerçeğini hatırlayarak, onları hak ettikleri şekilde anmak vefa sahibi bütün Kıbrıslı Türklerin vicdani görevidir.”