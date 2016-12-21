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21 Aralık 2016 Çarşamba 11:03

21 Aralık Mücadele Ve Şehitler Haftası

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Rum ve Yunan barbarlığının, Kıbrıs Türklerine karşı başlattıkları vahşet ve zulmün 53’ncü yıldönümü olduğunu belirtti.

21 Aralık Mücadele Ve Şehitler Haftası
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KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CELAL BAYAR, ŞEHİTLER HAFTASI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Rum ve Yunan barbarlığının, Kıbrıs Türklerine karşı başlattıkları vahşet ve zulmün 53’ncü yıldönümü olduğunu belirtti.

Bayar, Mücadele ve Şehitler Haftası anma etkinliği olarak 23 Aralık Cuma günü saat 10:00’da TMT Mücahitler Derneği Gençlik Merkezi’nde hayata veda eden Serdarları anacaklarını duyurdu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Rumların 53 yıl önce 21 Aralık 1963’de Akritas Planı gereğince başlattıkları saldırıların, Türkleri yok etmek hedefini taşıdığını ifade ederek “bu yönü ile Akritas Planı’nın Türk’ü yok etme ve soykırım planıdır. Tarihe de Kanı Noel olarak geçmiştir” dedi.

Bayar, İngiliz Sömürge İdaresi’nin sona erdiği 1960 tarihinde Türk ve Rumların eşit ortaklığına dayanan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulduğunu ancak Enosis hayali kuran Rumların Kıbrıs Türk halkının bu Ada üzerinde insanca, özgürce ve onlara eşit statüde var olma ve yaşama hakkını tanımak istemediklerini belirtti.

Celal Bayar, Enosis uğruna Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşamasına izin vermediklerini ve Türkleri yok etme planını uygulamaya koyduklarını anımsattı.

Bayar, “Aradan 53 yıl geçmesine rağmen bugün dahi aynı görüşü savunmaktadırlar. Çözüm arayışlarında da haklarımızı vermeyip, bizi azınlık durumuna düşürmek istiyorlar. Bir diğer önemli hayati dayanağımız olan garantileri ortadan kaldırmak istiyorlar” dedi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar mesaja şöyle devam etti;

“53 yıl önce başlayan O karanlık, acı kan ve gözyaşı dolu katliam ve acımasız ambargolar altındaki günler; TMT’nin önderliğinde ve Anavatanımızın her türlü desteği ile önlendi. Mücahit Kıbrıs Türk halkı 7’den 70’e Can ve namusunu korumak için en zor şartlarda direndi ve Rum’a teslim olmadı. On bir yıl evsiz barksız, işsiz, aşsız kaldı. Katliama uğradı, şehitler ve kayıplar verdi, ambargolar altında ezildi, göç etmek zorunda kaldı. Büyük bedeller ödeyerek adım adım kendi yönetim ve idaresini kurdu ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne ve egemen Devletine kavuştu. Bugün Adamızda iki ayrı idare ve Devlet vardır. Rum tarafının ve Dünyanın artık bu gerçeği görmesi ve kalıcı bir çözümün iki eşit arasında olabileceğinin kabul edilmesidir. Aradan 53 yıl geçmiştir. Ancak o günlerde savunmasız vatandaşlarımızın gözü dönmüş Rumlar tarafından vahşice katledilip bilinmeyen yerlere gömdükleri, şehit ve kayıplarımızın hala bugün kemikleri bulunmaktadır. Tarihin tekerrür etmemesi, gelecek nesillerin Kanlı Noel’leri yaşamaması için Aziz Şehitlerimizin ve kahraman Gazilerimizin bize emanet ettiği KKTC’ye ve Anavatanımıza sımsıkı sarılmaktan ve egemen Devletimizi yaşatmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Bize bu günleri armağan eden Aziz Şehitlerimiz ile Kahraman Gazilerimizi minnet ve şükranla anar Anavatanımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan güvenimizi yinelerken en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız”

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