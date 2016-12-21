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20 Aralık 2016 Salı 07:12

21 Aralık Kanlı Noel’in 53. Yıldönümü

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, ”zaman içerisinde, mutlak iki kesimliliği, kuzeydeki toprak ve nüfus çoğunluğumuzu ortadan kaldıracak, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün olmayacağı bir anlaşmaya hiç kimse bizden evet beklemesin” dedi.

21 Aralık Kanlı Noel'in 53. Yıldönümü
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EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

“TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTÖRLÜĞÜNÜN OLMAYACAĞI BİR ANLAŞMAYA HİÇ KİMSE BİZDEN EVET BEKLEMESİN”

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, ”zaman içerisinde, mutlak iki kesimliliği, kuzeydeki toprak ve nüfus çoğunluğumuzu ortadan kaldıracak, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün olmayacağı bir anlaşmaya hiç kimse bizden evet beklemesin” dedi. 

Ömürlü, “içeriği belirsiz Kıbrıs müzakere sürecinde, Rum basınından öğrendiklerinin ihtiyatlı iyimserlik duymalarını dahi engellediğini” kaydetti. 

Ömürlü 21 Aralık Kanlı Noel’in 53. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’in 53. yıldönümünü, geçmişi unutmayarak, geleceğe güven duyarak andıklarını söyledi.

Rum-Yunan akritas soykırım planına karşı, Kıbrıs Türk halkının 11 yıl, Anavatan garantör Türkiye’nin desteği ile, kahramanca direnerek, can mal, namus ve şerefini savunduğunu ifade eden Ömürlü, Kıbrıslı Türklerin özgür ve egemen bir halk olarak varlığını koruyarak, KKTC devletine sahip olabildiğini anımsattı.

Ömürlü, “Bize bu günleri bahşeden Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

         

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