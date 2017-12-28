21 Acenteye 253 Bin Euro teşvik...

Bakanlar Kurulu, 21 acenteye 253 bin 978 Euro’luk teşvik ödenmesini onayladı, teşvik alacak acenteler Resmi Gazete’de yayımlandı. Teşviklerin; Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı kapsamında ülkeye taşınacak turistlerin konaklatılmasında yasal yetkili kılınan KITSAB üyesi turizm ve seyahat acentelerine ödendiği kaydedildi. Resmi Gazete’de yer alan teşvik alan acenteler şöyle: Kaleidoskop: Bin 833 Euro, Kösezade Turizm: 2 bin 421, Malyalı Turistik Servisleri: 11 bin 396 Euro, All Year Cyprus: 905 Euro, Bellapais Travel: 184 Euro, Puzzle Travel: 27 bin 825 Euro, Wintersun Golf Travel: 3 bin 684 Euro, Nothern Travel:74 bin 727 Euro, Akgünler Turizm: 75 bin 445 Euro, Travelyum Tours:9 Euro, Pleasant Tourism:3 bin 297 Euro, Tursem Turizm: 348 Euro, Akmina Travel Club: 12 bin 450 Euro, Kyrenia Holidays: 3 bin 190 Euro, Kolay Turizm:8.25 Euro, Unique Cyprus Travel:328 Euro, Side Tur: 18 Euro, Maestro Travel: 20 bin 442 Euro,Travelplan: 4 bin 143 Euro, Blue Line Turizm: 93.75 Euro, C.Quartet: 11 bin 227 Euro