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21-25 Aralık Şehitler Haftası

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, “Bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmazsak, görevimizi yapmış sayılmayız” dedi.

21-25 Aralık Şehitler Haftası

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, “Bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmazsak, görevimizi yapmış sayılmayız” dedi.

19 Aralık 2014 Cuma 09:15
21-25 Aralık Şehitler Haftası
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DİREKTÖR, ŞEHİTLER HAFTASI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

“DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKMAZSAK, GÖREVİMİZİ YAPMIŞ SAYILMAYIZ”

 Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, “Bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmazsak, görevimizi yapmış sayılmayız” dedi.

Direktör, 21-25 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, 21 Aralık Kanlı Noel’in yıldönümünde başta Kıbrıs’ta soykırıma uğrayan, şehit düşen insanları ve bütün şehitleri saygı, sevgi ve rahmetle andıklarını vurguladı.

Direktör, Rum-Yunan yayılmacılığının, Türk halkına yönelik silahlı saldırıya, etnik temizliğe ve soykırıma dönüştüğü 21 Aralık 1963’teki Kanlı Noel’in 51. yıldönümünde, herkesin bir kez daha ellerini başının arasına alıp “nereye gidiyoruz?” diye düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyanın “utanç verici” sessizliğinden cesaret alan Yunanistan’ın, işgali tamamlayarak Enosis’i gerçekleştirmek için 20 bin tam teçhizatlı askerini gizlice adaya çıkardığını ve 11 yıl sürecek adı konmamış bir işgali gerçekleştirdiğini anlatan Direktör, “Bu insanlık dışı kuşatma, bu kanlı işgal, ancak Anavatan Türkiye tarafından gerçekleştirilen 1974 Türk Barış Harekâtı ile parçalanmış, Türk halkı, kendi geleceğini özgürce belirleyeceği demokratik ve özgür koşullara kavuşmuştur” dedi.

Direktör şöyle devam etti:

“Bugün, Kanlı Noel’in 51. yıldönümünde bunları hatırlayarak gereğini yapmazsak, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmazsak, görevimizi yapmış sayılmayız.”

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