LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anılıyor.

21-15 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle ilk tören Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde saat 09.30’da yapıldı. Anma töreninin ardından, şehitler için Türk Maarif Koleji’nde anma programı düzenlendi.

Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 28.Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlar, milletvekilleri, diğer askeri erkan, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri ve üyeleri, siyasi parti temsilcileri, üniversite rektörleri ve temsilcileri, diğer dernek, kurum, kuruluş ile okullardan temsilciler katıldı.

Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Anma töreninde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Ömer Paç anıt özel defteriniimzaladı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Akıncı Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“21 Aralık 1963’ün 53’üncü yılında sizleri bir kez daha saygı rahmetle anıyoruz. Toplumumuzun özgürlük ve huzur içinde yaşayabilmesi için canlarınızı gözünüzü kırpmadan verdiniz. Bu topraklarda eğer geleceğe güvenle bakabiliyorsak sizlerin bu çok büyük fedakarlığı sayesindedir. 21 Aralık 1963 benzeri olayları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu adada yeni şehitler, yeni kayıplar olmasın istiyoruz. Bu topraklarda genç kuşaklar için barış, huzur, eşitlik, güvenlik ve refah içinde yaşanacak güzel bir gelecek kurmak istiyoruz. Böylesi bir gelecek ancak, sizlerin yaratmış olduğu zemin üzerinde inşa edilebilecektir. Bu duygularla sizleri bir kez daha saygıyla anıyoruz.”

PAÇ

KTBK Komutanı Paç ise şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs Türkü’nün uğradığı zulme ve haksızlığa karşı emsali görülmemiş bir mücadele ile insanca yaşamak için vatan bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarınızı feda ederek şahadet mertebesine ulaştınız.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda ödediği bedellerle destan yazan azim, feragat, cesaret ve kahramanlıklarla, bizlere her zaman toprakları vatan tutmanın, bu topraklarda çocuklarına modern bir gelecek inşa etmenin bedelinin, şehitlerimizin aziz hayatları pahasına olduğunun bilincindedir.

Yüce Türk milleti adına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensubu olarak bizler, haklı ve onurlu mücadeleniz sonucu kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar korumak ve yaşatmak azim ve kararlılığı ile gerektiğinde canlarımızı seve seve feda etmeye hazırız.

Vatan ve bağımsızlık söz konusu olduğunda canı dahil tüm varlığını ortaya koyarak yediden yetmişe birlik ve beraberlik duygusu içinde kenetlenip, tek yürek halinde mücadele eden başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarınızda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun”

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ…

Ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Kurmay Binbaşı Abdülkadir Köksal günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Köksal Kıbrıs Türk halkının bugün kendi bayrağı altında hür şekilde yaşayabiliyorsa, bunu şehitlere ve gazilere borçlu olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk Mücadele tarihi hakkında bilgi veren Köksal, geçmişin unutulmaması gerektiğini anlattı.

Köksal, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğe dayalı adil ve kalıcı bir çözüm için çaba harcadığına işaret etti.

TÜRK MAARİF KOLEJİ’NDE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Anma töreninin ardından, şehitler için Türk Maarif Koleji’nde anma programı düzenlendi. Programa, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Ömer Paç ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da katıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan konuşma yaptı.

Konuşmalarda Kıbrıs Türk mücadele tarihi hakkında bilgi verildi, varoluş mücadelesi sırasında şehit ve gazi olanlara şükranlar sunuldu.

Etkinlik Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’nun oratoryosuyla sona erdi.



