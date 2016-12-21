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21 Aralık 2016 Çarşamba 10:00

21-25 Aralık Mücadele Ve Şehitler Haftası…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türklerinin, kendi yurdunda, kendi kimliğiyle özgürce yaşama hakkının elinden alınmasına karşı verdiği mücadelenin büyük ve çok önemli olduğunu vurguladı.

21-25 Aralık Mücadele Ve Şehitler Haftası…
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SİBER : “KIBRISLI TÜRKLERİN VERDİĞİ MÜCADELE BÜYÜK VE ÇOK ÖNEMLİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türklerinin, kendi yurdunda, kendi kimliğiyle özgürce yaşama hakkının elinden alınmasına karşı verdiği mücadelenin  büyük ve çok önemli olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Siber yayımladığı 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, “Toplumsal varlığını tehdit eden her türlü zorluğa karşı azimle ve inançla direnen halkımızın ve bu uğurda yaşamlarını yitiren tüm şehitlerimizin ortak arzusu Kıbrıslı Türklerin kimliğine ve varlığına saygı duyulmasıydı” dedi.

Siber, yakın tarihte yaşanan bu acıların bir daha yaşanmayacağı, karşılıklı toplumsal haklara, siyasi eşitliğe saygılı, güven içinde olunacak , adil ve kalıcı bir çözümle adada barış ve huzur içinde yaşamanın en büyük arzuları olduğunu ifade etti.

Siber, “Bu onurlu mücadelemizde yaşamlarını yitiren şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.” İfadelerini kullandı.

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