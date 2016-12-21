SÖNMEZLER OCAĞI İLE KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ GÜN NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI

Sönmezliler Ocağı ile Karadeniz Kültür Derneği, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, ayrı ayrı mesaj yayımladı.

ESENYEL: KANLI NOEL”LERİN YENİDEN YAŞANAMAYACAĞI BİR ÇÖZÜMDEN YANAYIZ”

Sönmezler Ocağı Başkanı Erden Esenyel mesajında, “Kanlı Noel”lerin yeniden yaşanamayacağı bir çözümden yana olduklarını açıkladı.

Rumların, 21 Aralık 1963’te başlattığı ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen saldırıların yıldönümü olduğunu anımsatan Esenyel, Kıbrıs Türk halkının bu saldırılara kahramanca direnerek Enosis’e geçit vermediği ve Türkiye’nin müdahalesine kadar onurlu mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Verilen mücadeleye değinen Esenyel, bugünkü barış ve huzur ortamının bu onurlu direniş ve Anavatan Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan müdahale hakkını kullanması sayesinde yaratıldığını ifade etti.

Esenyel, Sönmezler Ocağı’nın, olası çözümde; geçmişin acıları, Türkiye’nin garantörlük hakkı ve Türk Askeri varlığını dikkate alan kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti.

AYGÜN: “KIBRIS TÜRK HALKININ ONURLU YAŞAM MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI”

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Baki Aygün ise, tarihte “Kanlı Noel’ olarak anılan 21 Aralık’ın Kıbrıs Türk halkının onurlu yaşam mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğu ifade etti.

Aygün, Kıbrıslı Türkleri adadan yok etmek isteyen Rumların başlattığı bu saldırıların 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile son bulduğu ve 21 Aralık 1963’ün üzerinden 53 yıl geçtiğini anımsattı. Aygün şunları ifade etti:

“Bu dünyada bizim için en kıymetli varlıklardan biri vatandır. Bu nedenle vatanımızı çok severiz. Bu duygu tarih boyunca böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Kıbrıs Türkü, adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla ada genelinde başlatılan Rum saldırılarına, Türk Mukavemet Teşkilatı çatısı altında dur diyerek, vatanını ve adadaki Türk varlığını korumuş, bu uğurda birçok can feda edilmiştir. Bugün özgürce ve bağımsız yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur içinde yaşıyor olmamızın mimarı, hiç şüphe yok ki bu vatan uğruna can veren şehitlerimizdir. Bu uğurda canlarını veren şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.”