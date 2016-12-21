EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ: ”GEÇMİŞTEN DERS ALMALIYIZ“

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, gelecek nesillere barış ve huzur adası bırakmak isteniyorsa, milli mücadele yıllarında yaşanan olaylardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Rumların geçmişte Kıbrıs Türk halkına çok büyük acılar yaşatmasının günümüzdeki karşılıklı güvensizliğin en büyük nedeni olduğunu ifade etti.

Mesajda,“O acı günleri evlatlarımıza yaşatmamak için mücadele ettiğimiz bu günlerde, onurlu ve yaşayabilir anlaşma hepimizin görevidir” denildi.

Mesajda, canı pahasına toplumsal direniş gösteren şehitlere, komutanlara, silah arkadaşlarına ve halka onurlu mücadeleleri için minnet ve saygı sunuldu.