3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,Kıbrıs Türk halkının bugün Kuzey Kıbrıs’a vatanı diyebiliyorsa, bir devlet kurmuş güven içinde yaşıyor, bazı sıkıntılar rağmen geleceğe umutla bakabiliyorsa bunun21-25 Aralık’ta verilen destansı mücadele sayesinde olduğunu belirtti.

3’NCÜ CUMHURBAŞKANI EROĞLU: “VATAN DİYEBİLİYORSAK 21-25 ARALIK’TAKİ DESTANSI MÜCADELE SAYESİNDE”

“TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN ANLAMLI, ONURLU, KAHRAMANCA DİRENİŞLERDEN BİRİ”

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,Kıbrıs Türk halkının bugün Kuzey Kıbrıs’a vatanı diyebiliyorsa, bir devlet kurmuş güven içinde yaşıyor, bazı sıkıntılar rağmen geleceğe umutla bakabiliyorsa bunun21-25 Aralık’ta verilen destansı mücadele sayesinde olduğunu belirtti.

Eroğlu, “21-25 Aralık 1963 Kanlı Noel’de Rum saldırılarına karşı Ada’nın dört bir yanında verilen mücadelenin çok değerli ve tarihin gördüğü en anlamlı, onurlu, kahramanca direnişlerinden biri olduğunu” kaydetti.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının bugünlere mücadele azmi, özgürlük ve egemenliğine olan düşkünlüğü, Anavatan Türkiye ile olan kardeşlik bağlarıyla çok zor günlerden geçerek geldiğini belirterekbir daha yaşanmasını asla istemedikleri olaylar, saldırılar, acıların başlarına geldiğini kaydetti.

21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerini yok etme planı olan Akritas’ın yürürlüğe konulduğunu ve kısa sürede Ada’nın bütününün Yunan hegemonyasına alınmasının hedeflendiğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

“DESTANSI MÜCADELE”

“Ancak mukavemetçi, mücahit Kıbrıs Türkü adanın her yanında Enosis’e karşı canı, kanı pahasına direndi, Rum-Yunan ikilisinin hayallerini boşa çıkardı. Kıbrıs Türkü’nün 21-25 Aralık 1963 Kanlı Noel’de Rum saldırılarına karşı Ada’nın dört bir yanında verdiği mücadele, çok değerlidir ve tarihin gördüğü en anlamlı, onurlu, kahramanca direnişlerinden biridir.

Mukavemetçi ruhla ortaya konulan şanlı direniş çeşitli zamanlarda düzenlenen Rum saldırılarına rağmen bugünkü güvenli ve özgür ortamın başladığı 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar sürdü. Bugün Kuzey Kıbrıs’a vatanımız diyebiliyorsak, bu topraklarda bir devlet kurmuş güven içinde yaşıyor, bazı sıkıntılarımıza rağmen geleceğe umutla bakabiliyorsak bu 21-25 Aralık’ta verilen destansı mücadele sayesindedir.”

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, 53 yıl sonra bugün hâlâ Kıbrıs’ta kalıcı bir antlaşma yapılamıyorsa bunun sebebinin Rum-Yunan ikilisinin 21 Aralık 1963 saldırılarını başlatan hedef, politika ve anlayışlarının sürülmesi olduğunu belirtti.

“RUM YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI ENDİŞE VERİCİ”

Derviş Eroğlu mesajında, Kıbrıs müzakerelerine de değindi ve “Maalesef 9 Ocak’ta başlayacak Cenevre görüşmelerine kısa süre kala Rum yetkililerce yapılan açıklamalar endişe vericidir ve barıştan yana olmadıklarını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sulandırmak, yok etmeye çalışmanın Kıbrıs’ta barış istememek, Kıbrıs Türkü’ne karşı kötü niyet beslemek, Ada’yı Yunan yapma hayalinden vazgeçmemek anlamına geldiğini belirten Eroğlu, “Dört özgürlük sınırsız uygulanacak” denilerek iki kesimli, iki toplumlu yapının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğinin açıkça ortaya konulduğunu ifade etti.

Derviş Eroğlu “Kıbrıs Türkü asla siyasi eşitliğinden, yönetime etkin katılımdan, Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’nde nüfus ve mülkiyette sarih çoğunluğun Kıbrıs Türkü’nde olmasından, Kıbrıs Türk halkının iradesinin Rum oyları ile çarpıtılmadan sandığa yansımasından, varılacak antlaşmanın Avrupa Birliği’nin birincil hukuku haline gelmesinden, toprak düzenlemesi adı altında insanımızın yuvasından edilmemesi siyasetinden asla vazgeçemeyeceğinin bilinmesi gerekir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün bunlardan vazgeçmesinin geleceğini tehlikeye atması, 1974 öncesine dönüşün önünü açması demek olacağını belirten 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Cenevre görüşmelerinin eğer Rum tarafı iyi niyetliyse bir sonuca ulaşabileceğini ancak Mont Pelerin görüşmelerinde sergiledikleri tutumun kendilerini bu yönde umutlandırmadığını kaydetti.

Eroğlu, “Niyetlerinin bizi ayakta tutan ne varsa yıkmak olduğunu görmemek fazla iyi niyetli bir tutum olur” dedi.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu mesajında, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için canını veren şehitleri rahmetle, hayatta olan gazileri şükranla hayatını kaybedenleri de rahmetle andı.

Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının dünya durdukça o günleri ders çıkarmak için unutmayacağını, özgürlük ve vatan için verilen kahramanca mücadeleyi hep gururla yaşatacağını belirtti.



