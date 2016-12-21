Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

21-25 Aralık Mücadele Ve Şehitler Haftası…

Kıbrıs Türk Platformu, egemen bir halk olarak bugünlere gelmek için yapılan fedakarlıkları unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve egemen varlığa sahip çıkacaklarını vurguladı.

21-25 Aralık Mücadele Ve Şehitler Haftası…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KIBRIS TÜK PLATFORMU: “FEDAKARLIKLARI UNUTMADIK, EGEMEN VARLIĞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Platformu, egemen bir halk olarak bugünlere gelmek için yapılan fedakarlıkları unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve egemen varlığa sahip çıkacaklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Platformu Basın Sözcüsü Hüseyin Alasya, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle, mücahit gazileri minnet ve şükranla andıklarını bildirdi.

“MÜZAKERELERİ ŞÜPHEYLE İZLİYORUZ” 
      
Siyasi çözüm amaçlı müzakereleri, yetersiz bilgi ve şüphe ile izlediklerini ifade eden Alasya, “Siyasi mutlak eşitliğimizi, iki kesimliliğin kalıcılığını, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü içermeyecek ve zaman içerisinde, sulandırıp etkisizleştirecek çözüm modeline itibar etmeyeceğimizin bilinmesinde yarar görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Alasya,  bu temelde uzlaşılacak bir çözümün AB birincil hukuku olmaması halinde hiçbir anlam taşımayacağını, iki kesimliliğin, Kuzey’deki toprak ve nüfus çoğunluğunun zaman içerisinde Türkler aleyhine değişebileceğini ileri sürdü.

Alasya, “ Ne BM’ye,  ne AB’ye,  ne de Rum-Yunan’a güveniyoruz. Eşitlikli bir birleşik Kıbrıs’a evet, ancak dili, dini, ırkı farklı Türk ve Rum halklarından, sözde tek halklılığa hayır diyoruz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Şehitler Haftası
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan Hakları Derneği “iki Bölgeli Ve İki Toplumlu” Çözüm Hedefinden Uzaklaşıldığını Savunu İnsan Hakları Derneği “iki Bölgeli Ve İki Toplumlu”...
Ctp’nin 46. Yılı Şiirlerle Kutlandı Ctp’nin 46. Yılı Şiirlerle Kutlandı
Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Gelişmelerden Memnun Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Gelişmelerden...
Liderler Görüşmesi 4 Saat Sürdü Liderler Görüşmesi 4 Saat Sürdü
Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi’yle İlgili Sayıştay Raporunu Oy Birliği İle Onayladı Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi’yle İlgili...
YÖDAK Başkanı Büke, Üniversite Rektörleriyle Toplantıda Biraraya Geldi YÖDAK Başkanı Büke, Üniversite Rektörleriyle...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

İnsan Hakları Derneği “iki Bölgeli Ve İki...
İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla sürdürülen müzakerelerde “iki bölgeli...

Haberi Oku