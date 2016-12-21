Kıbrıs Türk Platformu, egemen bir halk olarak bugünlere gelmek için yapılan fedakarlıkları unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve egemen varlığa sahip çıkacaklarını vurguladı.

KIBRIS TÜK PLATFORMU: “FEDAKARLIKLARI UNUTMADIK, EGEMEN VARLIĞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Platformu, egemen bir halk olarak bugünlere gelmek için yapılan fedakarlıkları unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve egemen varlığa sahip çıkacaklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Platformu Basın Sözcüsü Hüseyin Alasya, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle, mücahit gazileri minnet ve şükranla andıklarını bildirdi.

“MÜZAKERELERİ ŞÜPHEYLE İZLİYORUZ”



Siyasi çözüm amaçlı müzakereleri, yetersiz bilgi ve şüphe ile izlediklerini ifade eden Alasya, “Siyasi mutlak eşitliğimizi, iki kesimliliğin kalıcılığını, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü içermeyecek ve zaman içerisinde, sulandırıp etkisizleştirecek çözüm modeline itibar etmeyeceğimizin bilinmesinde yarar görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Alasya, bu temelde uzlaşılacak bir çözümün AB birincil hukuku olmaması halinde hiçbir anlam taşımayacağını, iki kesimliliğin, Kuzey’deki toprak ve nüfus çoğunluğunun zaman içerisinde Türkler aleyhine değişebileceğini ileri sürdü.

Alasya, “ Ne BM’ye, ne AB’ye, ne de Rum-Yunan’a güveniyoruz. Eşitlikli bir birleşik Kıbrıs’a evet, ancak dili, dini, ırkı farklı Türk ve Rum halklarından, sözde tek halklılığa hayır diyoruz” dedi.