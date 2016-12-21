“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenleniyor.

BAŞKENT LEFKOŞA VE İLÇELERDE ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENİYOR

ATATÜRK KOŞULARI 27 ARALIK’TA YAPILACAK

“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenleniyor.

27 Aralık Atatürk Koşuları ise, 27 Aralık Salı günü yapılacak.

LEFKOŞA

Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 21 Aralık Çarşamba günü başkent Lefkoşa’da saat 09.30’da Şehitler Abidesi önünde anma töreni yapılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesinden verilen bilgiye göre, tören, çelenklerin Anıt’a sunulmasıyla başlayacak; daha sonra sırasıyla saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması, anıt özel defterinin imzalanması ve bir subayın konuşması yer alacak.

ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI

Şehitleri Anma Programı, Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezinde saat 10.00’da yapılacak. Program, saygı duruşu ile başlayacak, daha sonra sırayla İstiklal Marşı okunacak, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan konuşma yapacak, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi oratoryosu yer alacak.

Program kapsamında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Kurmay Binbaşı Abdulkadir Köksal BRT’de, saat18.00’de bir konuşma yapacak.

YEREL TÖRENLER

Programa göre Türkeli (Ayvasıl) Şehitlerini Anma Töreni 22 Aralık Perşembe günü saat 09:30’da, Kumsal Şehitlerini Anma Töreni de 24 Aralık Cumartesi günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

,Program kapsamında şehitler için 23 Aralık Cuma saat 11.00’de ülke genelindeki tüm merkezi camilerde Mevlid-i Şerif okunacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da, Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası nedeniyle, 21 Aralık Çarşamba günü saat 14.30’da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Salonu’nda etkinlik düzenliyor.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa’daki anma töreni çarşamba günü saat 10.00’da Mağusa Surları içerisinde bulunan Şehitler Anıtı önünde yer alacak.

Törende şehitler anıtına çelenkler sunulacak, saygı duruşu, saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı okunacak. Öğrencilerin yapacağı konuşma ve okuyacağı şiirlerle sürecek tören, 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir subayın yapacağı konuşmanın ardından şehitler için dua okunması ve şehitliğin ziyaret edilmesiyle tamamlanacak.

GİRNE

Girne Kaymakamlığına göre, Girne’de iki ayrı anma töreni düzenleniyor.

Törenlerin ilki yarın, The English School of Kyrenia’da saat 18:00’de, ikici tören ise çarşamba saat 10.00’da Girne Deniz Şehitliğinde yer alacak. Girne Deniz Şehitliğindeki törende çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı okunacak, öğrenciler şiirler okuyacak ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından bir subay konuşma yapacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, Güzelyurt’taki tören 21 Aralık Çarşamba saat 09:30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı okunacak.Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiir okunmasının ardından tamamlanacak.

Atatürk Koşuları Güzelyurt’ta 27 Aralık Salı yapılacak. Koşular öncesinde saat 09.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtında tören yapılacak.

Atatürk koşuları minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde yapılacak.

İSKELE

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde İskele’de de 21 Aralık Çarşamba günü tören düzenleniyor.

Larnaka Şehitler Anıtı önündeki tören saat 10.00’da başlayacak.

İskele’de 23 Aralık Cuma ise Larnaka Şehitleri, Larnaka Şehitler Anıtı önünde törenle anılacak. Tören saat 10.00’da başlayacak.

Törenlerde anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak.

LEFKE

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası Anma Törenleri Güzelyurt’a bağlı Lefke bucağında da yapılacak.

Lefke’deki anma töreni 21 Aralık Çarşamba saat 09.45’te Kemal Özalpler Şehitliği’nde yer alacak.

Törende, şehitliğe çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı okunacak. Şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okunacak tören, şehitler için dua okunmasıyla tamamlanacak.

Lefke’de Atatürk Koşusu 27 Aralık Salı saat 10:00’da, Lefke Bucak Binası önünde yer alacak törenin ardından başlayacak. Koşular ilkokul, ortaokul, lise ve büyükler kategorilerinde kızlar ve erkekler olarak ayrı ayrı yapılacak.

KÜÇÜK KAYMAKLI ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübünden verilen bilgiye göre, Küçük Kaymaklı Şehitlerini Anma Programı, 25 Aralık Pazar günü yapılacak.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da başlayacak törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu, saygı atışı yapılacak. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve öğrencilerin okuyacağı şiirlerle tamamlanacak.

Buradaki törenin ardından Küçük Kaymaklı şehitleri, Şehit Hüseyin Ruso Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. Törende anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı, konuşma yapılacak ve şiirler okunacak.



