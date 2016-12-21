Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması için yapıcı ve fedakar tavrını bugüne kadar her fırsatta ortaya koyduğunu kaydetti.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, MESAJ YAYINLADI

“KIBRIS TÜRK HALKI ADİL VE KALICI ÇÖZÜM İÇİN YAPICI VE FEDAKAR TAVRINI HER FIRSATTA ORTAYA KOYDU”

“KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN KABUL GÖRECEK EN DOĞRU ÇÖZÜMÜN ANAVATAN TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTÖRLÜĞÜNDE, HAKLARIMIZIN GÖZETİLDİĞİ BİR ANLAŞMA TEMELİNDE MÜMKÜN OLABİLECEĞİNİ BİR KEZ DAHA YİNELEMEK İSTİYORUM”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması için yapıcı ve fedakar tavrını bugüne kadar her fırsatta ortaya koyduğunu kaydetti.

Özgürgün, “Kıbrıs Türk halkı için kabul görecek en doğru çözümün geçmişin karanlık günlerini bir daha yaşatmayacak, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde, haklarımızın gözetildiği bir anlaşma temelinde mümkün olabileceğini bir kez daha yinelemek istiyorum” dedi.

Başbakan, “Unutulmamalıdır ki, bu kırmızıçizgilerin dışına çıkılarak varılacak bir çözümde yeni endişe ve sıkıntılar ortaya çıkabileceği gibi, Kıbrıs Türk halkının yaşam hakkının dünyanın insafına bırakılabilecek sonuçlar doğurabilmesi gerçeğiyle de karşılaşılabilir” açıklamasında bulundu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayınladı. Mesajında Kıbrıs konusuna da değinen Özgürgün şunları kaydetti:

“21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla, bugün üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz.

21 Aralık 1963 tarihi ‘Kanlı Noel’ olarak tarihe geçen ve Kıbrıs Türkleri için unutulması mümkün olmayan bir gerçektir. Rum–Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle, silah zoru ile sayısız masum Kıbrıs Türkü katledilmiş, binlerce insan göçe zorlanmış ve insanlık dışı muamelelere maruz kalmıştır. Bu üzücü olaylar sonucunda yaşanan acılara, kayıplara ve onca sıkıntıya rağmen Kıbrıs Türk Halkı olarak inancımızı hiçbir zaman kaybetmeden, direnerek bugünlere ulaştık ve gelecek nesillere bir daha o günleri yaşatmayacak şekilde daha güçlü ve sağlam bir devlet olma yolunda kararlılığımızı sürdürmekteyiz.

Kıbrıs Türk Halkı, Kıbrıs Sorunu’nun adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için yapıcı ve fedakar tavrını bugüne kadar her fırsatta ortaya koymuştur. Kıbrıs Türk Halkı için kabul görecek en doğru çözümün geçmişin karanlık günlerini bir daha yaşatmayacak, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde, haklarımızın gözetildiği bir anlaşma temelinde mümkün olabileceğini bir kez daha yinelemek istiyorum. Unutulmamalıdır ki, bu kırmızı çizgilerin dışına çıkılarak varılacak bir çözümde yeni endişe ve sıkıntılar ortaya çıkabileceği gibi, Kıbrıs Türk halkının yaşam hakkının Dünyanın insafına bırakılabilecek sonuçlar doğurabilmesi gerçeği ile de karşılaşılabilir.

Bu anlamlı gün dolayısıyla geçmişte yaşanan acıların bir kez daha tekrarlanmaması dileğiyle, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi uğruna canlarını korkusuzca feda eden, Kıbrıs Türkü’nün aydınlık günlere kavuşmasına vesile olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anar, huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.”