21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası...

SERDAR DENKTAŞ: “SİYASİ EŞİTLİĞİMİZİ, EGEMENLİĞİMİZİ ZAFİYETE DÜŞÜRECEK, GARANTÖRLÜĞÜ SULANDIRACAK HER TÜRLÜ PLANA KARŞI ÇOK DAHA GÜÇLÜ DURMALI”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs sorununun çözümünde, Türkiye’nin garantörlüğünü sulandıracak yönelik her türlü plana karşı durma çağrısında bulundu.

Serdar Denktaş, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs müzakerelerinde “ciddi ve kritik bir döneme” girildiğini belirterek “Bu günlerde süreci çok daha dikkatli izleyerek tek ses, tek yürek olma zamanıdır. Siyasi eşitliğimizi, egemenliğimizi zafiyete düşürecek, garantörlüğü sulandıracak her türlü plana karşı çok daha güçlü durmalı” dedi.

Gelecek nesillerin mevzilerde olmayacağı, Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını güvence altına alacak yarınlar sağlanması gerektiğini kaydeden Denktaş, içteki sıkıntıların hoşgörü ve diyalogla çözülebileceğini söyledi.

Serdar Denktaş, “Milli mücadele ve varoluş yıllarında vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda ettiği, şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimiz, kan dökerek gazi olan mücahit ve mücahide halkımızın sayesinde kurulan devletimizin ve bayrağımızın gölgesinde, bugün başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Bize can verilerek ve kan dökülerek emanet bırakılan vatan topraklarına, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmak bizim en büyük vazifemizdir” ifadelerine yer verdi.

Lefkoşa’da, Ayvasıl’da, Larnaka’da, Kaymaklı’da ve Kıbrıs’ın diğer yerlerinde şehit düşenlere rahmet dileyen, gazilere şükranlarını sunan Denktaş, Güvenlik Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine güveninin de sonsuz olduğunu kaydetti.