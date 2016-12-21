21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası... GKK, Şehit Ailelerine Yemek Verdi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından; Girne ve Lefkoşa bölgesinde ikamet eden şehit ailelerine Beyaz Ev Askeri Gazinosu’nda, İskele ve Gazimağusa bölgesinde ikamet eden şehit ailelerine de Gazimağusa Gülseren Askeri Gazinosu’nda dün akşam yemek verildi.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından; Girne ve Lefkoşa bölgesinde ikamet eden şehit ailelerine Beyaz Ev Askeri Gazinosu’nda, İskele ve Gazimağusa bölgesinde ikamet eden şehit ailelerine de Gazimağusa Gülseren Askeri Gazinosu’nda dün akşam yemek verildi.

GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, düzenlenen akşam yemeğinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından konser verildi, günün anlam ve önemine binaen, geceye katılan şehit ailelerine ani objesi takdimi yapıldı.

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası faaliyetleri kapsamında;

Lefke - Güzelyurt bölgesinde ikamet eden şehit aileleri için ise

26 Aralık pazartesi saat 19.00’da Lefke Zafer Gazinosu’nda akşam yemeği verilecek.