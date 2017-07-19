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19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:02

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Çaluda, 1974 Barış Harekatı ile adaya gelen barışın, toplumlararası bir anlaşmaya ulaşmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
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HÜR-İŞ GENEL BAŞKANI ÇALUDA: “20 TEMMUZ 1974 BARIŞ HAREKATI İLE ADAYA GELEN BARIŞIN, TOPLUMLARARASI BİR ANLAŞMAYA ULAŞMASI EN BÜYÜK ARZU VE TEMENNİMİZDİR”

Lefkoşa, 19 Temmuz 17 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Çaluda, 1974 Barış Harekatı ile adaya gelen barışın, toplumlararası bir anlaşmaya ulaşmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile “Adanın tümüne barış, huzur ve güvenlik” geldiğini kaydetti.

Toplumlararası barış görüşmelerin, bir uzlaşı noktasına, anlaşma zeminine kavuşturulamadığını, KKTC vatandaşlarının da dünyadan tecrit edilmiş bir noktada olduğuna işaret eden Çaluda, “Ambargolar devam etmekte, her alanda Kıbrıs Türk vatandaşı icraatlarında engellenmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk insanının da dünya vatandaşları gibi olması gerekmektedir” dedi.

Müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından Hür-İş olarak üzüntü duyduklarını kaydeden Çaluda, “20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile adaya gelen barışın, toplumlararası bir anlaşmaya ulaşması en büyük arzu ve temennimizdir” dedi.

Çaluda, Barış Harekatı’nı gerçekleştiren merhum Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit ve şehitlere rahmet diledi.

(ID/GÜL)

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