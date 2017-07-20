20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Gazimağusa’da Törenlerle Kutlandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı ve Polat Paşa Bulvarı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazimağusa, 20 Temmuz 17 : 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı ve Polat Paşa Bulvarı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da yer alan ilk törende protokol sırasına göre çelenkler anıta konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle buradaki tören sona erdi.

Polat Paşa Bulvarı’ndaki ikinci tören ise, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali Koruk ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in birlikte halkın bayramını kutlamalarıyla başladı.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Can Yolga ile Gazimağusa Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni Mustafa Turhan konuşma yaptı. Aynı okul öğrencilerinden Funda Aytulun “Mehmet’im” isimli şiiri okudu.

Tören, resmigeçit ile sona erdi.

YOLGA

Piyade Yüzbaşı Can Yolga törende yaptığı konuşmada, ulusların tarihlerinde yiğitlik destanları bulunduğunu, Kıbrıs Türk halkının yiğitlik destanının 20 Temmuz Barış Harekatı olduğunu belirtti.

Yolga, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmayacağını Barış Harekatı ile gösterdiğini ve 1878’den beri Anavatan ile devam eden ayrılığa son verdiğini ifade etti.

Yolga, Barış Harekatı olmasaydı, Kıbrıs Türk halkının Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent’te olduğu gibi katledilip Enosis’in gerçekleştirilmiş olacağını söyledi.

Can Yolga, 20 Temmuz’un Türkiye’nin, Kıbrıs Türk toplumunun imhasını önlemek için yasal garantörlük hakkını kullandığı gün olduğunu da vurguladı.

TURHAN

Tarih Öğretmeni Mustafa Turhan da, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te insan hakları, yoldaşlık hakları ve uluslararası hukuka dayanarak Kıbrıs Türkü’nün yok olmasını engellediğini ifade etti.

Turhan, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında ecdadına yaraşır bir direniş göstererek, bayrağını yere düşürmediğini, özgürlüğünden ödün vermediğini vurguladı.

Turhan, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Harekatı’nı gerçekleştirerek, Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu gösterdiğini ifade etti.

(YIL/SEL) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar