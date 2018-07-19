ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

BENAN: “UNUTULMASI MÜMKÜN OLMAYAN DÖNEMLER YAŞADIK…44’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE GURUR VE HEYECAN İÇİNDEYİZ”





Lefkoşa, 19 Temmuz 18 : Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Kıbrıs Türk halkının unutulması mümkün olmayan dönemler yaşadığını kaydederek, “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümünde gurur ve heyecan içindeyiz” dedi.Halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Benan, günle ilgili “Türkiye ile yılmadan verilen onurlu mücadele Kıbrıs Türk halkını kendi devleti ve bayrağı altında özgür, bağımsız bir yaşama kavuşturdu” vurgusunda bulundu.Barış Harekatı’nın adanın tümüne barış getirdiğini kaydeden Gürsel Benan, “Başta Anavatan Türkiye olmak üzere Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesine emek verenler herkese minnettarız. Yurdumuzda insanca yaşayabilmemiz,bu topraklara tutunabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.(RÇ/FEZ)