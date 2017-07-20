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20 Temmuz 2017 Perşembe 18:59

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43’üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verdi.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı...
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CUMHURBAŞKANI AKINCI VE EŞİ MERAL AKINCI RESEPSİYON VERDİ

Lefkoşa, 20 Temmuz 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43’üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verdi.

Resepsiyona; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Cumhurbaşkanı adına TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Türkiye Cumhuriyeti Ana Muhalefet Partisi CHP Temsilcisi Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı bakanlar ve milletvekilleri, yabancı parlamenterler ve kutlamalar için ülkeye gelen heyetler katıldı.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın bu gece KKTC’den ayrılması bekleniyor.

(ID/SEL) FOTOĞRAFLI

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