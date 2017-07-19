Milliyetçi Demokrasi Partisi, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, KKTC’yi Koruma Derneği ile KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

PARTİLER, BİRLİK VE DERNEKLER MESAJ YAYIMLADILAR

Lefkoşa, 19 Temmuz 17 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, KKTC’yi Koruma Derneği ile KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

MDP

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Başkanı Buray Büsküvütçü mesajında, “Bugün sahip olduğumuz devletin işleyişindeki hatalardan dolayı geçmişi yok saymak yerine, bunları düzeltmek ve hak ettiğimiz devlet idaresinde yaşamak için mücadele edelim” dedi.

Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te hem Türklerin hem de Rumların can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere adaya çıktığını kaydeden Büsküvütçü, “63 - 74 mücadelesini ve 15 Temmuz 1974'ü bilmeyen, EOKA faaliyetlerinden habersiz insanların 20 Temmuz'u haksız ve insafsızca eleştirmelerini hayretle izliyoruz” diye ekledi.

ÇİFTÇİLER

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın sadece Kıbrıs adasına değil, Yunanistan’a da barış getirdiğini kaydetti.

20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu gün olduğunu ifade eden Kelle, özgürlük mücadelesinin ise 1963 olayları ile başlamadığını, daha İngiliz Sömürge yönetimi altındayken ada üzerinde kendi kendini yönetme isteğinin bulunduğunu, bunun en net örneklerinden birinin de Çiftçiler Birliği’nin kuruluş serüveni olduğunu belirtti.

KKTC’Yİ KORUMA DERNEĞİ

KKTC’yi Koruma Derneği Başkanı Hatice Şahin ise, “Türkiye Cumhuriyeti, Rumların saldırı, baskı, kuşatma ve katliamlarına karşı 1960 Garanti ve İttifak antlaşmalarına dayanarak 20 Temmuz 1974'te Mutlu Barış Harekatını gerçekleştirerek Kıbrıs'ta barışı sağlamıştır” dedi

Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür eden Şahin, halkın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı, şehitlere rahmet diledi.

VATANSEVERLER DAYANIŞMA…

KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Uğur Güler de, “Müzakereler yoluyla Kıbrıs sorununa çözüm bulunamayacağı apaçık ortadadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hâlâ entrika peşinde koşmakta, uzlaşmaz tavrını sürdürmekte ve samimiyetten uzak davranışlar sergilemektedir” dedi.

KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü’nün eşit varlığını, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü tanımayan bir anlaşmanın kabul edilmemesi gerektiğini belirten Güler, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı, şehitlere rahmet diledi.

(ID/GUR)