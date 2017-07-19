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19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:10

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), iki toplumun eşit olduğu sağlam temeller üzerine kurulacak bir federal çözümü desteklediklerini belirtti.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
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KAMU-SEN: “GÜVEN İÇİNDE OLACAĞIMIZ, İKİ TOPLUMUN DA EŞİT VE ÖZGÜR OLDUĞU, SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE KURULACAK BİR FEDERAL ÇÖZÜMÜ DESTEKLEYECEĞİMİZİ BELİRTİRİZ”

Lefkoşa, 19 Temmuz 17 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), iki toplumun eşit olduğu sağlam temeller üzerine kurulacak bir federal çözümü desteklediklerini belirtti.

Kamu-Sen’den 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımlanan mesajda, müzakere sürecinin sona erdiği yöndeki söylemlere katılmadıkları ifade edildi ve liderlerin alternatif çözüm önerileri üretmeleri ve desteklenmesi çağrısı yapıldı.

Mesajda,  “Geçmişimizden ders alarak, güven içinde olacağımız, iki toplumun da eşit ve özgürlüğün olduğu, sağlam temeller üzerine kurulacak bir federal çözümü destekleyeceğimizi belirtiriz” denildi.

Mesaj’da ayrıca Türkiye’nin, 1963 ile 1974 yılları arasında yaşanan zulme son vermek için, Uluslararası antlaşmaların kendisine verdiği Garantörlük Hakkını tek yanlı olarak kullanarak, 20 Temmuz 1974’te adaya barış ve huzur getirildiği belirtildi.

(ID/ÖK)

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