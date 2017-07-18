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18 Temmuz 2017 Salı 10:58

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…

&nbsp;20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören programı nedeniyle, Lefkoşa’da perşembe günü Gönyeli Çemberi ile Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapalı olacak.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
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PERŞEMBE GÜNÜ GÖNYELİ ÇEMBERİ İLE ALTINBAŞ PETROL İSTASYONU ARASINDA KALAN YOL TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 (.): 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören programı nedeniyle, Lefkoşa’da perşembe günü Gönyeli Çemberi ile Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Altınbaş Petrol arasındaki bölümü, perşembe günü saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar trafiğe kapatılacak.

Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacağı belirtilen açıklamada, Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler ise Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekleri ifade edildi.

Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücülerin ise Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecekleri belirtilen açıklamada, ulaşım için şu bilgilere yer verildi:

“Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberi’nden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni kullanmaları, Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi’deki Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberi’ni kullanmaları, Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,  Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı, Girne-Lefkoşa anayolunu kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.”

GAZİMAĞUSA’DA YARIN PROVA NEDENİYLE BAZI YOLLAR KAPALI OLACAK 

Açıklamada ayrıca, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı prova ve tören programı nedeniyle;  yarın Gazimağusa’da, saat 16.30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nın ve 20 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İlker Karter Caddesi ile Baykal çemberinin trafik akışına kapatılacağı belirtildi.

Sürücülerin, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için söz konusu yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

(TUĞ/GÜL)

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