20 Temmuz 2018 Cuma Gündemi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıldönümü başkent Lefkoşa ve ilçelerde tören ve etkinliklerle kutlanacak.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıldönümü kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC\'ye gelecek (00.00)

Başkent Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 08.50’de tören düzenlenecek.



Başkent Lefkoşa’daki resmigeçit töreni saat 09.30’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda.



Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Barbaros Firkateyni Girne açıklarında, TCG Çanakkale Denizaltısı, TCG Mızrak Hücumbotu ise Girne Turizm Limanı’nda 10.00-11.30 ve 14.00-16.30 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.



Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi icra edecek. (18.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul edecek (15.00)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TBMM Başkan Vekili Levent Gök’ü kabul edecek (15.45)



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve heyetini kabul edecek (15.45 – Şeref Salonu)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CHP Milletvekili Yunus Emre’yi kabul edecek (16.30)



Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve heyetini kabul edecek. Başbakanlık Şeref Salonu (16.30)



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, TBMM Başkan Vekili Levent Gök’ü kabul edecek. (16.45 – Meclis Şeref Salonu)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İYİ Parti temsilcisi milletvekili Aydın A. Sezgin’i kabul edecek (17.00)



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, CHP Milletvekili Yunus Emre’yi kabul edecek. (17.30 – Meclis Şeref Salonu)



Başbakan Tufan Erhürman, TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve Heyetini kabul edecek. Başbakanlık Şeref Salonu (17.45)



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, İyi Parti Milletvekil Aydın A. Sezgin’i kabul edecek (18.15 – Meclis Şeref Salonu)



Başbakan Tufan Erhürman, CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre’yi kabul edecek. Başbakanlık Şeref Salonu (18.30)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verecek. (20.00)



TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı\'ndaki resepsiyonun ardından KKTC’den ayrılacak



İLÇELERDEKİ TÖRENLER



GAZİMAĞUSA



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da yapılacak. İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de başlayacak.



GİRNE



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Girne’de iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 08.20’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda gerçekleştirilecek. Törende, denize çelenkler bırakılacak, 21 pare top atışı yapılacak ve saygı duruşunda bulunulacak.



Türkiye Aydıncık’tan KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından getirilen bayrakların adaya çıkarılacağı tören, İstiklal Marşı’nın okunması, meşalelerin yakılması, adadaki meşaleden alınan ateşin karaya çıkartılması, meşalenin Lefkoşa’ya götürülmek üzere GAÜ öğrencileri tarafından teslim alınması ve Karaoğlanoğlu Şehitliği ziyareti ile tamamlanacak.



Girne Atatürk Anıtı önündeki tören saat 15.30’da başlayacak.



GÜZELYURT



Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde saat 17.30’da başlayacak.



İSKELE



İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.



LEFKE



20 Temmuz için Lefke’de iki tören düzenlenecek. İlk tören Lefke Şehitliği’nde saat 08.30; ikinci tören 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.





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