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26 Nisan 2017 Çarşamba 13:17

20. Resim Çizme Şöleni’nde Başarılı Resimler Belirlendi

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından düzenlenen 25. Gazimağusa Çocuk Festivali’de 20. Resim Çizme Şöleni’nin başarılı öğrencileri belirlendi.

20. Resim Çizme Şöleni'nde Başarılı Resimler Belirlendi
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Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından düzenlenen 25. Gazimağusa Çocuk Festivali’de 20. Resim Çizme Şöleni’nin başarılı öğrencileri belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 850’nin üzerinde katılımın olduğu yarışmada, ana sınıfların resim konusu “serbest”, 1 ve 2. Sınıfların “Ailemiz”, “Sevdiğim mevsim ve ben” 3,4 ve 5. sınıf öğrencilerinin ise “Lunaparkta eğleniyoruz ” veya “Göçmen Kuşlar Gölette” olarak verilmişti.

29 Nisan Cumartesi günü 10:30’da suriçinde Tarih Avcıları Yarışması,  17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim - Mektup Ödül Töreni ve Renkli Kadınlar Sergisinin yapılacağı festivalde,  22 Mayıs Pazartesi günü Uçurtma Şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergileri, 31 Mayıs Çarşamba günü dans Buluşması ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ise Çocuk Festivali Yürüyüşü, Gösteriler ve sürpriz konser yapılacak.

(AK/ŞEB) BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ EKTE

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