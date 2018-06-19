20 Haziran Dünya Mülteciler Günü...sos:” Dünyanın En Büyük Toplu Yer Değiştirmesi İle Karşı Karşıyayız”

Lefkoşa, 19 Haziran 18 (.): SOS Çocukköyü Derneği, tarihin en büyük toplu yer değiştirmesi ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, mültecilerin artık sadece tek bir ülkenin, kıtanın veya kurumun değil global olarak tüm dünyanın acil olarak ilgilenmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çekti.

SOS Çocukköyü Derneği’nden 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, derneğin, “Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi” ile gün geçtikçe artan sığınmacı ve mültecilerin sorunlarını tartışmak ve kalıcı, sürdürülebilir politikaların yaratılması için savunuculuk yapmaya çalıştığı vurgulandı.

Mesajda, KKTC’de henüz bir sığınma politikasının olmaması ve yerel mevzuatın sığınmacılara destek olmamasının ülkedeki sığınmacıların varlığını değiştirmediği, tam tersine hayatlarını kurtarmak için kaçan kişilerin bundan çıkar sağlayan insan kaçakçılarının ellerine düştüğü vurgulandı.

Mesajda, yasallaştırılmış bir sığınma politikası ile ülkeye kontrolsüz giriş çıkışların engellenebileceği, Ada içindeki mültecilerin haklarının korunabileceği ifade edildi.

Mesajda, en kısa zamanda ülkede sürdürülebilir bir sığınma politikasının oluşturulması dileğinde bulunuldu.

(YIL/ŞEB)