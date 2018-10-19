“20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü”…denktaş, Çalışanları Kutladı



DENKTAŞ, ÇALIŞANLARI KUTLADI

MALİYE BAKANI DENKTAŞ, HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI DERKAN’I KABUL ETTİ



Lefkoşa, 19 Ekim 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı İzzet Derkan ve derneğin faal üyesi Güler Çağlar’ı kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dernek Başkanı İzzet Derkan kabulde yaptığı konuşmada, 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri gününün tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de kutlandığını belirterek, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı gün dolayısıyla düzenleyecekleri yemeğe davet etti.

Ziyarette ayrıca havacılık sektörünün tüm dünyada çok geliştiği, kendilerinin de ülkede uzun yıllardır özverili hizmetler vermeye çalıştığını kaydeden Derkan, sektördeki gelişmelere ayak uydurmak için bir takım taleplerinin de giderilmesi gerektiğine dikkati çekti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da tüm çalışanların Dünya Hava Trafik Kontrolörleri gününü kutladı ve zor bir görevi yerine getirdiklerini kaydederek başarılar diledi.

Denktaş ayrıca derneğin taleplerini de dikkate alacaklarını kaydetti.

Ziyaret sonunda Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı İzzet Derkan kaleme alığı kitabı Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a takdim etti.

(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

