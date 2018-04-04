Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113716
ALTIN
173.216
DOLAR
4.0129
STERLİN
5.6438
EURO
4.9324
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle...
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
KENEVİR ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Kafa atarak dişini kırdı...
Kapat

2042 yılına gitti, 72 yaşındaki haliyle tanıştı

2006 yılında mutfak lavabosunun sızdırdığını fark eden Hakan Nordqvist isimli adam, lavabo tamiri sırasında kafasını borulara çarptığını ve ne olduysa o andan sonra olduğunu söylüyor... İşte Hakan Nordqvist isimli adamın bir garip hikayesi..

2042 yılına gitti, 72 yaşındaki haliyle tanıştı

2006 yılında mutfak lavabosunun sızdırdığını fark eden Hakan Nordqvist isimli adam, lavabo tamiri sırasında kafasını borulara çarptığını ve ne olduysa o andan sonra olduğunu söylüyor... İşte Hakan Nordqvist isimli adamın bir garip hikayesi..

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:59
2042 yılına gitti, 72 yaşındaki haliyle tanıştı
banner238

Hakan Nordqvist isimli adam 2042 yılına giderek, kendisinin 72 yaşındaki haliyle tanıştığını iddia ediyor. Hatta o kadar iddialı ki yaşlı haliyle bir de video çekmiş. Onun hikayesine kimse inanmak istemiyor… O ise yaşadığı olayın gerçek olduğuna yüzde 100 emin.

Sizce bu mümkün olabilir mi? Birazdan okuyacağınız hikaye size inandırıcı gelmeyebilir ama kafanızda yer edecek. Sahte olduğunu düşünenlere ise bir not; olayın altından hiçbir şey çıkmadı. Bu adamın adı Hakan Nordqvist… Ve sıradan bir şekilde musluk tamir ederken başına gelenler dünyaya yayıldı. 30 Ağustos 2006 yılında mutfakta lavabonun sıkıntı çıkardığını gören Hakan Nordqvist, tamir etmek için kolları sıvar, takım çantasını alır ve işe koyuluyor. Lavabonun borularını tamir ederken kafasını çarpar ve bütün olay buradan sonra başlar…

Olayın doğruluğu hakkında herhangi bir şey bilinmiyor. İddialara göre bu bir sigorta reklamı. Ancak bir sigorta şirketi çıkıp bunu üstlenmedi ya da başka bir firma.

Son Güncelleme: 04.04.2018 09:02
Anahtar Kelimeler:
Hakan Nordqvist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berberboğlu Kabri Başında Anıldı
Berberboğlu Kabri Başında Anıldı
KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
KTEZO ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI
KTEZO ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
NEKİBZADE’DEN RUM VE TÜRK YÖNETİMLERİNE ÇAĞRI
NEKİBZADE’DEN RUM VE TÜRK YÖNETİMLERİNE ÇAĞRI
KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI
KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI
HARMANCI, ZİYA RIZKI VAKFI YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ
HARMANCI, ZİYA RIZKI VAKFI YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ
Gönyeli’de bahar temizliği etkinlikle başladı
Gönyeli’de bahar temizliği etkinlikle başladı
FED’den kripto para açıklaması
FED’den kripto para açıklaması

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim