2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı...başbakanlık Bütçesi Komitede Onaylandı





Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, Başbakanlık bütçesini kabul etti.

ATUN

Bütçe görüşülürken söz alan UBP Milletvekili Sunat Atun, Başbakanlık bütçesini geçen yılla kıyaslayarak bir küçülme olduğunu belirtti.

Küçülme nedeninin TC kayaklı projelerin, Ekonomik Program hazırlanmadığından öngörüsünün yapılamaması olabileceğini dile getiren Atun, Genel Kurul aşamasında bu konuda bilgi verilmesini talep etti.

BRT’de Yenilebilir Enerji Kurulması için ayrılan tahsisatın kullanılıp kullanılmadığını soran Atun, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Atun, ilerlemenin hangi aşamada ne tür önleme programlarının uygulandığını sordu.

Atun, Denetleme Kurulu, gençlik ve spor alanında, Devlet Planlama Örgütü’nün orta vadeli programın hazırlanması çalışmaları, Merkez Bankası ve krediler konularına değindi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yetkililerin İskele Karpaz bölgesini üç bölge olarak, İskele Merkez, Orta Karpaz ve Karpaz olarak değerlendirmelerini istedi.

Eko-agro turizmin bölgede yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren Hamzaoğulları, bu bölgede bu tarz yatırımların değerlendirilmesini talep etti.

Hamzaoğulları, bölgede üniversite, hastane, yol gbi yatırımların yapılması gerektiğine işaret ederek, kooperatiflerin durumunun iyi olmadığını, Taşkent Yenierenköy Yeşilköy Kooperatifin çökertildiğini söyledi.

Hamzaoğulları, kooperatifler konusunda ciddi önlemler alınmasını istedi.

TOKAR

Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ise geçen yılki bütçe performansı ile ilgili bilgi verdi.

2018 yılında döviz krizi yaşandığını söyleyen Tokar, bunun bütçe kullanımının rasyonel olması şartını getirdiğini, bütçe disiplini uygulandığını, tasarruf tedbirleri içinde hareket edildiğini kaydetti.

Tokar, Mal ve Hizmet Alımı, Personel Giderleri, Projeler Bütçesi ve diğer bütçe kalemleri ile ilgili bilgi verdi.

Uyuşturucu ile mücadele konusuna önem verildiğini söyleyen Tokar, bu alanda yapılan çalışmaları anlattı.

Tokar, BRT Yenilenebilir Enerji Projesi’nde ihalenin tamamlandığını söyleyerek, altyapı ve yatırımlara ayrılan miktarla ilgili bilgi verdi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, hükümet programında yer alan bazı konuları gündeme taşıyarak, Merkezi Mevzuat Dairesi’nin durumu, İstatistik Kurumu ve DPÖ Yasalarında ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun konumunun güçlendirilmesi adına hiçbir şey yapılmadığını söyleyen Amcaoğlu, ayrılan rakam, kadrolar ve altyapının yetersiz olduğunu, bu noktada uyuşturucu ile mücadele edilemeyeceğini belirtti.

Amcaoğlu, Bakanlıkların Kuruluş ve İlkeleri Yasası ile Başbakanlık, DPÖ, İstatistik Kurumu, norm kadro yasa tasarılarının tamamlanmamasını eleştirdi.

AB Koordinasyon Merkezi, Spor Dairesi’ne bağlı konularda hükümete eleştirilerde bulunan Amcaoğlu, elektronik imza kullanımında gelinen aşamaya değindi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Başbakanlığın hükümet programında yazılan olguların yapılıp yapılmadığını denetleme görevi olduğunu söyleyerek, dört hükümet ortağının kendi yollarında icraat yapma eğilimi olduğunu, aralarında koordinasyon bulunmadığını belirtti.

Hükümetin ilk kurulduğu günlerde, Bakanlar Kurulu kararlarının halka açıklanması ve haftada bir basına ve halka yapılan icraatların duyurulması yönünde uygulama başlatıldığını ancak kısa sürede bundan vazgeçildiğini kaydeden Berova, hükümetin sadece zam haberi verir noktada olduğunu savundu.

Berova, uyuşturucu konusunda Başbakan Erhürman’ın bir önceki hükümeti eleştirdiğini ancak hükümete geldikten sonra bu konunda hiçbir adım atmadığını söyledi.

E-Devlet Projesi’nde hangi adımların atıldığını soran Berova, hükümet icraatlarıyla ilgili çeşitli sorular yöneltti.

SANER

UBP Milletvekili Ersan Saner de konuşmasında Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu çalışmalarına değindi.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun geçen dönemde yaptığı çalışmaları hatırlatan Saner, rehabilitasyon konusunda yapılan çalışmaların bu dönemde sıfırla çarpıldığını dile getirdi.

Saner Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun istifa nedenlerinden birinin bu olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Saner Denetimli Serbestlik Yasası konusunda da hükümete eleştiriler getirdi.

Huzurevi inşaatı projesi konusuna da değinen Saner, mevcut huzurevindeki kişilerin çok sıkıntılı bir ortamda kiralık bir binada hizmet almak durumunda kaldığını belirtti.

E-devlet projesi konusunda hükümetin gerekli adımları atmadığını söyleyen Saner, konuşmasında kendi bakanlık döneminde gerçekleştirdikleri faaliyetlere de değindi.

İmar planı ve emirnameler konusuna da değinen Saner, emirnamelerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi ve “imar planı yapılacaksa yapılsın halkın onayı alınarak uygulansın” dedi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvkili Menteş Gündüz ise genel tasarruf tedbirleri ve üst kademe yöneticileriyle ilgili sorunlara ilişkin konuştu.

Kamu Reformu’nun bir türlü hayata geçirilemediğini dile getiren Gündüz, Meclis’teki hukukçu eksikliğine de değindi.

Gündüz uyuşturucuyla mücadele konusunda gereken adımların atılması ve Denetimli Serbestlik Yasası konusunda gereğinin yapılmasını istedi.

Döviz düştüğü halde fiyatların neden düşmediğini soran Gündüz market denetimlerinin yapılıp yapılmadığını sordu.

Gündüz döviz üzerinden alınan kiralar konusunda alınan önlemlerde aksaklıklar olduğunu kaydetti.

Türkiye ile olan ilişkilerin önemine işaret eden Gündüz, doğru projeler ve doğru ilişkiler kurmanın gerekli olduğunu söyledi.

USAR

CTP Milletvekili Sıla Usar da konuşmalara yanıt vererek uyuşturucuyla mücadele konusunda bazı bilgiler paylaştı.

BM Genel sekreteri Guetteres’in son değerlendirmesinde uyuşturucu konusunda dünyadaki durumun çok kritik olduğunu açıkladığını, bunun tüm dünyanın yaşadığı bir sorun olduğunu kaydeden Usar uyuşturucuyla mücadelenin salt Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından yürütülecek bir konu olmadığını belirtti.

Usar bu konunun ilgili tüm kurumların top yekün bir çaba göstermesi gerektiğini anlattı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir AMATEM kurulması çalışmalarının sürdüğünü anlatan Usar, kan testlerinin yapılması için gereken cihazların ülkeye ulaşmak üzere olduğunu, Aralık sonu Ocak başı hizmete gireceğini dile getirdi.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan da İstatistik Yasası’yla ilgili çalışmalara değindi. Candan bu yasanın bütçe görüşmelerinin ardından ele alınacak ilk yasalardan olduğunu kaydetti.

TOKAR

Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar da Başbakan’ın Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak görüşmede tüm soruları yanıtlayacağını dile getirdi.

Başbakanlığın tüm icraatlarını burada anlatmanın uzun süreceğine işaret eden Tokar, tüm soruların Genel Kurul’da Başbakan tarafından yanıtlanacağını kaydetti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da dövizdeki artış nedeniyle oluşan pahalılık konusunda alınabilecek her türlü tedbirin hükümet tarafından alındığını belirtti.

Halkı fırsatçılık yapan kuruluşlardan alışverişi kesmeye çağıran Denktaş pek çok kuruluşun pek çok üründe indirime gittiğini de anımsattı.

Bütçenin yatırım açısından iddia edildiği gibi sıfır olmadığını anlatan Denktaş Kamu Reformu’nun teknik kurullarda görüşülmeye devam ettiğini kaydetti.

Rehabilitasyon merkezinin her safhasında katkısı olduğunu dile getiren Denktaş merkezle ilgili ihale yasası konusunda sürekli sorun yaşandığını, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından Başbakanlık bütçesi 134 milyon 839 bin 500 TL olarak kadro ve araçlarıyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Komite toplantısı Başbakan Yardımcılığı Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesiyle devam edecek.

(GÖZ-DOĞ/ŞEB) EK VERİLECEK

Haber: Gözde Süreç Sarı- Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

